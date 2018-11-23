Пешеходные переходы в России приподнимут над дорогой

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который стартует в 2019 году, Минтранс разработал ряд рекомендаций для властей субъектов РФ. Они опубликованы на сайте министерства.

Согласно документу, "лежачие полицейские и "зебры" будут делать на несколько сантиметров выше, чем основное дорожное покрытие. Ведомство рекомендует при обустройстве и модернизации автодорог на региональной сети совмещать наземные пешеходные переходы с "лежачими полицейскими". Такие уже появились на федеральных дорогах, которые проходят через деревни и поселки.

Для обеспечения безопасности пешеходов рекомендовано вдоль дорог сделать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами, медучреждениями.

А также "подсветить" переходы, чтобы в ночное время в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках водитель мог видеть пешеходов.