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Рубрика: Дороги

Пешеходные переходы в России приподнимут над дорогой

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который стартует в 2019 году, Минтранс разработал ряд рекомендаций для властей субъектов РФ. Они опубликованы на сайте министерства.

Фото: РИА Новости
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Согласно документу, "лежачие полицейские и "зебры" будут делать на несколько сантиметров выше, чем основное дорожное покрытие. Ведомство рекомендует при обустройстве и модернизации автодорог на региональной сети совмещать наземные пешеходные переходы с "лежачими полицейскими". Такие уже появились на федеральных дорогах, которые проходят через деревни и поселки.

Для обеспечения безопасности пешеходов рекомендовано вдоль дорог сделать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами, медучреждениями. 

А также "подсветить" переходы, чтобы в ночное время в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках водитель мог видеть пешеходов.

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#дороги