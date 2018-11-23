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23.11.2018 14:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: Сможет ли Tesla Model X обогнать Lamborghini Aventador

Текст: Вадим Давыденко

Кто сильнее: слон или кит? Кто круче: Роналду или Месси? Что вкуснее: шашлык или пломбир? Человечество будет спорить об этом до хрипоты и никогда не сможет объективно сравнить из-за нехватки объективных критериев.

Фото: youtube.com
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А вот выяснить, кто быстрее - Lamborghini Aventador и Tesla Model X, роскошный гиперкар или мощный электрический кроссовер - можно и даже нужно.

Поэтому ресурс Carwow и устроил им два заезда: с места и при старте примерно с 80 километров в час. В пользу "итальянца" говорили 6,5-литровый турбированный мотор с улучшенной трансмиссией, за "американца" - увеличенная мощность модификации P100D. Пилоты обеих машин искренне повеселились перед заездами и всерьез понервничали во время короткой - всего четверть мили - гонки.

Кто победил здесь и сейчас - мы конечно же не расскажем, сами смотрите. Но, судя по комментариям расстроенных фанатов Tesla, через пару годков нас ждет еще более эпичная схватка - Lamborghini против Tesla Roadster 2.0 - и вот тогда еще посмотрим, кто кого.

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