Volkswagen Golf выбился в бестселлеры благодаря электроприводу

Хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения набирает популярность на европейском рынке.

Как сообщает агентство "Автостат", в сентябре эта модель выпала из десятки самых продаваемых в Европе после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP. Однако по итогам прошлого месяца "немец" вернул себе звание европейского бестселлера, несмотря на двузначное падение продаж.

Усиление позиций Golf связана в том числе и с повышением спроса на электрическую модификацию модели на западноевропейских рынках, что во многом связано с налоговыми льготами, которые в ряде стран Европы получают покупатели таких автомобилей.

Как следствие, в Германии в октябре электрическая модификация e-Golf стала лидером спроса среди электромобилей.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в октябре стал Volkswagen Golf с показателем 32 345 реализованных машин (-26%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 2% - до 23 937 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo - реализация этой модели составила 20 987 единиц, что на 60% выше показателя годичной давности. Далее идет Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 20 811 европейских покупателей (+2%).

Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota Yaris, разошедшийся тиражом 18 951 экземпляр (+8%). В топ-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Skoda Octavia (18 043 штуки, -6%), Peugeot 208 (17 962 штуки, -17%), Peugeot 3008 (17 317 штук, +12%), Citroen C3 (17 068 штук, 0%) и Fiat Panda (16 088 штук, -3%).