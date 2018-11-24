Эйфелеву башню закроют из-за протестов в Париже

В субботу туристы не смогут побывать на Эйфелевой башне. Она будет закрыта из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле.

В нескольких точках Парижа французы, протестующие против роста цен на бензин, а также увеличения налогов, проведут массовые манифестации. Безопасность будут обеспечивать около 3 тысяч полицейских, сообщает ТАСС.

Напомним, что недовольные политикой властей жители Франции уже выходили на улицы столицы в прошлые выходные. Тогда в ходе акций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы. В некоторых местах полиция применяла слезоточивый газ.