"Енисей" на выезде одержал победу над "Динамо"

Программа 15 тура Российской премьер-лиги продолжилась матчем в Химках, где столичное "Динамо" принимало красноярский "Енисей". Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счетом 2:1.

В последнее время красноярцы столкнулись, кажется, со всеми возможными напастями. Их серия без побед достигла девяти матчей, с шестью очками они уверенно замыкали турнирную таблицу лиги, главный тренер Дмитрий Аленичев балансирует на грани отставки. Да еще Дмитрий Анатольевич умудрился вляпаться в неприятную историю с вождением в нетрезвом виде. Очевидно, что настроение команды в такой ситуации едва ли могло быть хорошим.

Потому победа "Енисея" получилась, скорее, вопреки. Причем они открыли счет уже на третьей минуте, когда после удара Михаила Комкова мяч срикошетил от Себастьяна Хольмена и по изменившейся траектории влетел в сетку ворот "Динамо". Голкипер "бело-голубых" Антон Шунин в этой ситуации был бессилен.

Гол был явно случайным, и обольщаться красноярцам не стоило. Тем более, их проблемы усугубились травмой Раде Дугалича, который покинул поле уже на шестой минуте, а вместо него вышел Петар Занев. Все оставшееся время первого тайма гости оборонялись и, к их чести, не позволили динамовцам сравняться - те, впрочем, не особенно и старались, транжиря моменты.

Что не вышло с игры, получилось с пенальти. В начале второго тайма Занев в свой штрафной снес Евгения Луценко, и подошедший к "точке" Жоаозиньо пушечным ударом отправил мяч в правую от себя "девятку". Но болельщики хозяев даже не успели толком отпраздновать гол, как гости вновь вышли вперед - и тоже со стандарта. Это Дмитрий Ятченко нанес неберущийся удар со штрафного, и "Енисей" повел 2:1.

И снова продолжилась канитель: хозяева атаковали, красноярцы успешно оборонялись. А в концовке "Динамо" осталось вдесятером - две желтые карточки в течение минуты получил Григорий Морозов. После этого стало ясно, что гости уедут домой с тремя очками.

Правда, их положение в турнирной таблице не изменилось, они по-прежнему находятся на 16-м месте. Но, возможно, эта победа станет началом новой серии, на этот раз, удачной.