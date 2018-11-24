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24.11.2018 16:20
Рубрика: Спорт

"Енисей" на выезде одержал победу над "Динамо"

Текст: Данила Жиляев
Программа 15 тура Российской премьер-лиги продолжилась матчем в Химках, где столичное "Динамо" принимало красноярский "Енисей". Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счетом 2:1.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В последнее время красноярцы столкнулись, кажется, со всеми возможными напастями. Их серия без побед достигла девяти матчей, с шестью очками они уверенно замыкали турнирную таблицу лиги, главный тренер Дмитрий Аленичев балансирует на грани отставки. Да еще Дмитрий Анатольевич умудрился вляпаться в неприятную историю с вождением в нетрезвом виде. Очевидно, что настроение команды в такой ситуации едва ли могло быть хорошим.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Потому победа "Енисея" получилась, скорее, вопреки. Причем они открыли счет уже на третьей минуте, когда после удара Михаила Комкова мяч срикошетил от Себастьяна Хольмена и по изменившейся траектории влетел в сетку ворот "Динамо". Голкипер "бело-голубых" Антон Шунин в этой ситуации был бессилен.

Гол был явно случайным, и обольщаться красноярцам не стоило. Тем более, их проблемы усугубились травмой Раде Дугалича, который покинул поле уже на шестой минуте, а вместо него вышел Петар Занев. Все оставшееся время первого тайма гости оборонялись и, к их чести, не позволили динамовцам сравняться - те, впрочем, не особенно и старались, транжиря моменты.

Что не вышло с игры, получилось с пенальти. В начале второго тайма Занев в свой штрафной снес Евгения Луценко, и подошедший к "точке" Жоаозиньо пушечным ударом отправил мяч в правую от себя "девятку". Но болельщики хозяев даже не успели толком отпраздновать гол, как гости вновь вышли вперед - и тоже со стандарта. Это Дмитрий Ятченко нанес неберущийся удар со штрафного, и "Енисей" повел 2:1.

И снова продолжилась канитель: хозяева атаковали, красноярцы успешно оборонялись. А в концовке "Динамо" осталось вдесятером - две желтые карточки в течение минуты получил Григорий Морозов. После этого стало ясно, что гости уедут домой с тремя очками.

Правда, их положение в турнирной таблице не изменилось, они по-прежнему находятся на 16-м месте. Но, возможно, эта победа станет началом новой серии, на этот раз, удачной.

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