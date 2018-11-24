Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгеня Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при, вылетев на заключительном этапе.

Победу на этом этапе праздновала японка Рика Кихира, сообщает РИА Новости.

Второй стала ее соотечественница Маи Михара, третьей - американка Брэйди Теннелл из США.

Медведева набрала по итогам двух программ 192,81, заняв четвертое место. Станислава Константинова - пятая, Мария Сотскова - седьмая.

Медведева, Сотскова и Константинова не смогли отобраться в Финал серии, который пройдет в Ванкувере в декабре.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова прошли в финал.