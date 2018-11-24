Синицина и Кацалапов выступят в финале Гран-при по фигурному катанию

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов занял второе место на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции. Это позволило нашим спортсменам пробиться в финал Гран-при.

Наша пара получила на сумме двух программ 200,38 балла. А первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 216,78, обновив мировой рекорд. Впрочем, они на попадание в финал не претендовали, поскольку это выступление было для них первым в сезоне. Третье место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пурье.

Отметим, что в этом году впервые в истории Гран-при в финале будет принимать участие сразу три дуэта из России. На решающий этап Александра Степанова и Иван Букин, кроме того, выступят в финале Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

Финал Гран-при состоится в канадском Ванкувере. Он пройдет с 6 по 9 декабря.