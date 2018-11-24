Новости

ЦСКА победил СКА и одержал 12-ю победу подряд в КХЛ 20:20
В Татарстане два человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме 20:00
Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при по фигурному катанию 19:58
Легойда: История с Почаевской лаврой - давление на каноническую церковь 19:45
Вышел трейлер толерантного ремейка фильма "Чего хотят женщины" 19:17
Четыре человека погибли в тройном ДТП под Орлом 19:06
Умер режиссер Николас Роуг 18:44
В Воркуте предложили развивать туризм проектными методами 18:43
Под Волгоградом найдено тело второго погибшего при пожаре ребенка 18:30
Не менее 20 человек погибли при ударе западной коалиции в Сирии 18:18
В Бурятии два человека насмерть обварились кипятком 18:09
Фигурист Самарин выиграл "бронзу" на французском этапе Гран-при 18:07
Стартовало производство Kia Proceed: первого корейского shooting brake 18:04
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию 17:44
Сможет ли АвтоВАЗ покорить Европу 17:15
СК начал проверку пожара с тремя погибшими под Волгоградом 17:12
Лукашенко рассказал, как чиновникам нужно работать перед выборами 17:00
В Татарстане оператор МЧС помогла принять роды по телефону 16:58
Представители РПЦ не поедут на "объединительный собор" в Киев 16:51
Названы лучшие города для отдыха мам 16:40
Дзюба примерил форму хоккейного СКА 16:30
Захарову рассмешила опечатка Порошенко про "гибридную войну" 16:20
Россельхознадзор отменил 38 деклараций на молоко и мясо в двух областях 16:18
Ребенок погиб при пожаре в частном доме под Волгоградом 16:03
В Москве вертолет сел на Киевское шоссе ради спасения девочки 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
24.11.2018 19:58
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.

Фото: Михаил Синицын
На этапе серии Гран-при по фигурному катанию россияне выиграли в трех видах

Российские спортсмены получили 200,38 балла, что позволило им пройти отбор для участия в финале Гран-при, который состоится в канадском Ванкувере в начале декабря, сообщает ТАСС.

Лучшим стал французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Фигуристы побили сразу три мировых рекорда: в ритм-танце (выступление прошло в пятницу), в произвольной программе и по общей сумме баллов - набрав 216,78.

Ранее в субботу, 24 ноября, в Гренобле завершились соревнования в мужском одиночном катании. Александр Самарин и Дмитрий Алиев заняли третье и четвертое место соответственно.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров прокомментировал заявления главы британского генштаба об "угрозе" РФ
Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
Почаевская Лавра: На Западной Украине началось гонение на монашество
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег