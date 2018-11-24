Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.

Российские спортсмены получили 200,38 балла, что позволило им пройти отбор для участия в финале Гран-при, который состоится в канадском Ванкувере в начале декабря, сообщает ТАСС.

Лучшим стал французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Фигуристы побили сразу три мировых рекорда: в ритм-танце (выступление прошло в пятницу), в произвольной программе и по общей сумме баллов - набрав 216,78.

Ранее в субботу, 24 ноября, в Гренобле завершились соревнования в мужском одиночном катании. Александр Самарин и Дмитрий Алиев заняли третье и четвертое место соответственно.