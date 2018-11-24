Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan

Арестованный по подозрению в нарушении финансовых операций экс-руководитель автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон планировал получить после выхода на пенсию около семидесяти миллионов долларов от компании Nissan, сообщает телеканал NHK.

По версии японской прокуратуры, Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год. После 2010 года декларирование высоких доходов в производственном секторе стало обязательным. В этой связи, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты (18 миллионов долларов в год), он начал указывать только половину этой суммы.

Вторую половину предприниматель "откладывал", чтобы получить затем в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги. Однако японское законодательство предусматривает, что выходное пособие также должно декларироваться, как только будет озвучена его сумма.

Налоговые злоупотребления в автоконцерне стали возможны, так как там не было должного финансового контроля, отмечает следствие. Размер заработной платы директоров и главы компании находился в единоличном ведении Карлоса Гона.

В понедельник Гон, а также его помощник Грег Келли были арестованы особым отделом Токийской прокуратуры по подозрению в занижении доходов. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении отдельного дела против компании Nissan как юридического лица.