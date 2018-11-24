На видео сняли эффектную синхронную посадку истребителей Су-57

В интернете появились впечатляющие кадры синхронной посадки двух новейших российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Ролик подготовил телеканал "Звезда". Съемки велись с транспортного самолета Ан-12, благодаря чему удалось запечатлеть процесс с необычного ракурса - вблизи, перед самыми истребителями и чуть сверху.

На видео показано, как пара новейших самолетов подлетает к аэропорту, приземляется на взлетно-посадочную полосу, а затем истребители используют тормозные парашюты. При этом летчики действуют практически одновременно, демонстрируя удивительную слаженность в воздухе и на земле. Создается впечатление, будто машины являются единым организмом.

Напомним, ранее похожим образом с рампы Ан-12 производилась съемка отработки дозаправки Су-57 в воздухе, благодаря чему также удалось получить эффектные кадры. Также на видео был снят синхронный полет четырех Су-57 и сложнейшая фигура высшего пилотажа "Кленовый лист".