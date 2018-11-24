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24.11.2018 22:59
Рубрика: В мире

Обстановка на Елисейских полях нормализуется

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Ситуация на Елисейских полях, где с самого утра происходило жесткое противостояние между "желтыми жилетами" (а в основном - между внедрившимися в их ряды радикалами из ультраправых), и полицией постепенно нормализуется.

Фото: REUTERS/ Benoit Tessier Фото: REUTERS/ Benoit Tessier
Фото: REUTERS/ Benoit Tessier

К 19:30 (21:30 мск) отряды правоохранителей в полной боевой выкладке и при поддержки двух мощных водометов освободили центральную магистраль французской столицы от манифестантов, выступающих против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Было восстановлено движение вокруг Триумфальной арки, а также на прилегающих к ней улицах.

Фото: REUTERS/ Benoit Tessier
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Правда, чуть позже около сотни наиболее решительно настроенных протестующих вернулись на Елисейские поля и, судя по всему, намереваются там провести всю ночь.

Как сообщил выступивший вечером министр внутренних дел Кристоф Кастанер, в субботних протестных акциях, которые прошли во многих городах Франции приняли участие 106 тысяч человек (их было 287 тысяч неделю назад). Общее число манифестантов в Париже составило восемь тысяч, из которых две трети собрались в центре города на Елисейских полях.

По словам министра в ходе манифестаций по всей стране было задержано 130 человек. Только в Париже в полицейских комиссариатах оказались 42 протестующих. При этом пострадали 20 французов, из них 19 легко, а один получил серьезные ожоги руки.

Нескольким кафе, ресторанам и магазинам на Елисейских полях нанесен значительный ущерб. Были сожжены несколько машин, включая полицейскую, а также мотоциклов.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на протестах "желтых жилетов" и пристыдил тех, из-за чьих действий пострадали полицейские, граждане и журналисты. Он также выразил благодарность силам правопорядка за их "смелость и профессионализм".

В мире Европа Франция
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