Ситуация на Елисейских полях, где с самого утра происходило жесткое противостояние между "желтыми жилетами" (а в основном - между внедрившимися в их ряды радикалами из ультраправых), и полицией постепенно нормализуется.

К 19:30 (21:30 мск) отряды правоохранителей в полной боевой выкладке и при поддержки двух мощных водометов освободили центральную магистраль французской столицы от манифестантов, выступающих против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Было восстановлено движение вокруг Триумфальной арки, а также на прилегающих к ней улицах.

Правда, чуть позже около сотни наиболее решительно настроенных протестующих вернулись на Елисейские поля и, судя по всему, намереваются там провести всю ночь.

Как сообщил выступивший вечером министр внутренних дел Кристоф Кастанер, в субботних протестных акциях, которые прошли во многих городах Франции приняли участие 106 тысяч человек (их было 287 тысяч неделю назад). Общее число манифестантов в Париже составило восемь тысяч, из которых две трети собрались в центре города на Елисейских полях.

По словам министра в ходе манифестаций по всей стране было задержано 130 человек. Только в Париже в полицейских комиссариатах оказались 42 протестующих. При этом пострадали 20 французов, из них 19 легко, а один получил серьезные ожоги руки.

Нескольким кафе, ресторанам и магазинам на Елисейских полях нанесен значительный ущерб. Были сожжены несколько машин, включая полицейскую, а также мотоциклов.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на протестах "желтых жилетов" и пристыдил тех, из-за чьих действий пострадали полицейские, граждане и журналисты. Он также выразил благодарность силам правопорядка за их "смелость и профессионализм".