Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства", - комментировали представители МВД.

Напомним, ранее во въезде в Грузию отказали художественному руководителю детского киножурнала "Ералаш" Борису Грачевскому. Режиссера остановили в аэропорту Тбилиси у стоек пограничного контроля.

Вместе с Грачевским в страну не пропустили продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина. Очередным рейсом они улетели в Москву. Деятели культуры направлялись в Тбилиси на открытие фестиваля российских фильмов "Свидание с Россией".

Телеканал "Рустави-2" сообщил, что россиян не пропустили на территорию Грузии из-за посещения ими Абхазии через границу с Россией. Въезд в Абхазию, минуя пограничный контроль, рассматривается властями как нарушение пограничного режима.