Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Полиция применила слезоточивый газ в отношении манифестантов, выступающих против повышения цен на топлива и налогов. Несанкционированную акцию в центре Парижа организовало неформальное движение "желтые жилеты", сообщает телеканал BFMTV.

Группа в количестве тысячи человек попыталась добраться до Триумфальной арки, однако встретила сопротивление полиции. Митингующие не смогли закрепиться также на площади Согласия.

Полиция некоторое время сдерживала натиск толпы, однако постепенно ситуация начала выходить из-под контроля. После этого были применены гранаты со слезоточивым газом.

По данным телеканала France24, в Париже за порядком будут следить около 3 тысяч стражей порядка. Они не должны допустить массовых беспорядков, которые могут спровоцировать радикальные элементы. Более 36 тысяч человек подтвердили в социальных сетях участие в акциях протеста в столице Франции.

Отметим, что около 23 тысяч человек участвуют в субботних акциях протеста против повышения цен на топливо по всей Франции, в Париже на улицы вышли 8 тысяч человек, заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Напомним, протесты по всей Франции против роста цен на бензин и увеличения налогов начались по инициативе так называемых "желтых жилетов" по ассоциации со средствами безопасности водителей. В результате, пострадали свыше пятисот человек, погибла одна женщина, которая попала под колеса автомашины.

Между тем

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство "не будет шарахаться в своих решениях и оставит ранее согласованные цены на топливо".