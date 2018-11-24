В Кирове число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти

Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса "ПАЗ" и легковушки LADA Kalina в Кирове увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

Ранее сообщалось о семи пострадавших, которые ехали в салоне автобуса, следовавшего по маршруту №54. По уточненным данным правоохранителей, к медикам обратились десять человек, один из них госпитализирован. О характере полученных травм не сообщается.

Напомним, столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в 6.35 на улице Придорожной в Нововятском районе Кирова. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковушкой, следовавшей встречным курсом. От удара "ПАЗ" вылетел в кювет. Правоохранители проводят проверку по факту аварии. Причины столкновения не сообщаются.