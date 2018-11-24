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24.11.2018 21:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске задержали поджегшего двери мэрии хулигана

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская полиция установила личность хулигана, повредившего входные двери в городскую администрацию.

Фото: Пресс-служба Восточного викариатства Москвы
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- Сегодня в 19:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил дверь административного здания на улице Гагарина. При этом никто не пострадал, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительным данным, омич облил дверь мэрии специальной жидкостью, поджег ее и убежал. Возгорание оперативно ликвидировали.

Разыскивали поджигателя недолго. Убегая, он выронил паспорт. Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в отдел полиции. Причины и обстоятельства выясняются.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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