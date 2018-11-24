В Омске задержали поджегшего двери мэрии хулигана

Омская полиция установила личность хулигана, повредившего входные двери в городскую администрацию.

- Сегодня в 19:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил дверь административного здания на улице Гагарина. При этом никто не пострадал, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительным данным, омич облил дверь мэрии специальной жидкостью, поджег ее и убежал. Возгорание оперативно ликвидировали.

Разыскивали поджигателя недолго. Убегая, он выронил паспорт. Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в отдел полиции. Причины и обстоятельства выясняются.