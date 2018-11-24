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24.11.2018 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку пожара с тремя погибшими под Волгоградом

Текст: Александр Гавриленко

Следственное управление СК РФ по Волгоградской области начало проверку по факту гибели женщины и двух ее внуков при пожаре в частном доме. Как сообщала "РГ", трагедия произошла в поселке Западновка Городищенского района.

В Волгограде двое детей погибли при пожаре в частном доме

В пресс-службе СК уточнили, что в сгоревшем доме проживала 60-летняя женщина. Накануне к ней приехала дочь со своими детьми, старшему было три года, младшему - полтора. Сегодня молодая женщина ушла на подработку, а дети остались с бабушкой. Примерно в три часа дня соседи увидели дым, который шел из дома пенсионерки. Они выломали входную дверь, но пройти внутрь уже не смогли, так как жилище было объято пламенем.

Соседи сразу вызвали спасателей. Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, прибывшие пожарные зафиксировали возгорание кровли на площади 6х6 метров. Кроме того, огнем были охвачены вещи, расположенные в доме. К 14.56 по местному времени огонь удалось ликвидировать.

В результате ЧП, по данным СК, погибли три человека - двое детей и их бабушка. Тело женщины и одного внука уже найдены. Ведутся поиски останков второго ребенка.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Работы осложняются тем, что из-за пожара обрушилась кровля. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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