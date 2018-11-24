"Автомобилист" на своем льду уступил "Ак Барсу"

Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист", начавший сезон с удивительной победной серии в 18 матчей, потерпел очередное, уже третье кряду поражение. На своем льду уральцы уступили "Ак Барсу" 3:4.

Эта встреча была богата как на заброшенные шайбы, так и на нарушения - обе команды по пять раз оставались в меньшинстве. Впрочем, гости действовали откровенно грубее, что вызывало возмущение зрителей.

Тем более что поводов радоваться у екатеринбургской публики до поры не было. Первый период остался безголевым, а в самом начале второй 20-минутки вперед вышли казанцы - счет открыл Иржи Секач.

Этот игровой отрезок оказался самым результативным: вскоре вели уже хозяева после голов Дэна Секстона и Ефима Гуркина, затем "Ак Барс" сравнял счет после гола Пола Постмы, а в концовке второго периода Найджел Доус вновь вывел "Авто" вперед.

Но третий период остался за гостями. Двух с половиной минут хватило "барсам", чтобы сравнять счет, а затем и забросить победную шайбу. Сначала Секач восстановил равновесие, а автором решающего гола стал Роб Клинкхаммер.

Эта неудача, впрочем, пока не особенно повлияла на позиции "Авто" в турнирной таблице конференции, ближайшего преследователя - "Авангард" - подопечные Андрея Мартемьянова пока что опережают на девять очков. Но "Автомобилист" уже не лучшая команда лиги: на их счету 53 очка, а московский ЦСКА, обыграв СКА, набрал 54 балла.