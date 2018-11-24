РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине

На Украине по решению кабмина шла передача знаменитой православной святыни - Почаевской Лавры - канонической Украинской православной церкви. На днях украинские власти приняли решение об отмене этой передачи. В Русской православной церкви считают, что это может означать начало гонений против священнослужителей и монашества, не изменивших законному, каноническому православию.

- Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины, - прокомментировал ситуацию ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

По его словам, политики, не стесняясь в средствах, стремятся "загнать" верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни.

"Церковь "неудобна" разрушителям духовных основ украинского общества. Но она сильна верностью Христу и в этой верности - неодолима", - подчеркнул он.



Решение об отмене передачи зданий Почаевской Лавры канонической УПЦ принял минюст Украины. Первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова заявила, что государственная регистрация права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской Лавры совершена с нарушениями.

"Очень трудно представить весомые нарушения при такой передаче - ресторан монахи в храмах не откроют, другой церкви святыни тоже не передадут. Речь, скорее всего, идет о формальных придирках, дающих повод приостановить передачу Лавры каноническому православию Украины. Нарушения якобы обнаружены при передаче и Успенского, и Троицкого соборов, и монастырских келий, и архиерейского дома, и колокольни, и надвратного корпуса. Речь идет явно о формальной зацепке, дающей повод к покушению на святыню и гонениям на украинское монашество", - отметила она.