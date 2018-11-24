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24.11.2018 11:15
Рубрика: Общество

РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине

Текст: Елена Яковлева
На Украине по решению кабмина шла передача знаменитой православной святыни - Почаевской Лавры - канонической Украинской православной церкви. На днях украинские власти приняли решение об отмене этой передачи. В Русской православной церкви считают, что это может означать начало гонений против священнослужителей и монашества, не изменивших законному, каноническому православию.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

- Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины, - прокомментировал ситуацию ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По его словам, политики, не стесняясь в средствах, стремятся "загнать" верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни.

"Церковь "неудобна" разрушителям духовных основ украинского общества. Но она сильна верностью Христу и в этой верности - неодолима", - подчеркнул он.

Решение об отмене передачи зданий Почаевской Лавры канонической УПЦ принял минюст Украины. Первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова заявила, что государственная регистрация права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской Лавры совершена с нарушениями.

"Очень трудно представить весомые нарушения при такой передаче - ресторан монахи в храмах не откроют, другой церкви святыни тоже не передадут.  Речь, скорее всего, идет о формальных придирках, дающих повод приостановить передачу Лавры каноническому православию Украины. Нарушения якобы обнаружены при передаче и Успенского, и Троицкого соборов, и монастырских келий, и архиерейского дома, и колокольни, и надвратного корпуса. Речь идет явно о формальной зацепке, дающей повод к покушению на святыню и гонениям на украинское монашество", - отметила она.

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Общество Религия В мире экс-СССР Украина
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