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24.11.2018 00:22
Рубрика: Общество

Украинский минюст отменил передачу УПЦ Почаевской лавры

Каноническая Украинская православная церковь лишена права пользоваться зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы в ее ведение в 2003 году. Такое решение приняло украинское Министерство юстиции. Соответствующий приказ был подписан в пятницу, 23 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замминистра Елены Сукмановой.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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По ее словам, основанием стало выявление "нарушений требований законодательства" при регистрации права пользования комплекса. Отмечается, что ранее на фоне ситуации с автокефалией полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в том, что здания лавры в пользование Украинской православной церкви были переданы незаконно.

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" замруководителя синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Напомним, 10 октября Андреевская церковь, которая находится в центре Киева, перешла в постоянное пользование Константинопольского патриархата.

В то же время 13 ноября Собор епископов канонической Украинской православной церкви посчитал невозможным присоединение к автокефальной церкви, возникшей как политический проект и вопреки церковным канонам поддержанной Константинопольским патриархатом.

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