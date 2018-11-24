Украинский минюст отменил передачу УПЦ Почаевской лавры

Каноническая Украинская православная церковь лишена права пользоваться зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы в ее ведение в 2003 году. Такое решение приняло украинское Министерство юстиции. Соответствующий приказ был подписан в пятницу, 23 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замминистра Елены Сукмановой.

По ее словам, основанием стало выявление "нарушений требований законодательства" при регистрации права пользования комплекса. Отмечается, что ранее на фоне ситуации с автокефалией полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в том, что здания лавры в пользование Украинской православной церкви были переданы незаконно.

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" замруководителя синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Напомним, 10 октября Андреевская церковь, которая находится в центре Киева, перешла в постоянное пользование Константинопольского патриархата.

В то же время 13 ноября Собор епископов канонической Украинской православной церкви посчитал невозможным присоединение к автокефальной церкви, возникшей как политический проект и вопреки церковным канонам поддержанной Константинопольским патриархатом.