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24.11.2018 23:03
Рубрика: Общество

РПЦ: Раскольники на Украине понимают, что получат не то, о чем мечтали

Текст: Елена Яковлева

Константинопольский патриархат, собираясь создать на Украине так называемую новую поместную церковь, намерен заявить имущественные права на более чем 20 монастырей, храмов и других объектов церковной недвижимости, сообщил сегодня председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион

В интервью телеканалу "Россия 24" он сказал, что "Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе намерен изложить собственные права" и восстановить в своем подчинении все, что когда-то имел на Украине  а это монастыри, храмы и другие здания".

"Список включает более 20 объектов", - сказал митрополит Иларион.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Этот список, уточнил он, составил один ученый, "накопавший" информацию о том, что принадлежало Константинополю в разные эпохи.

Но в таком случае, о какой "независимой" Церкви речь? Такой ход дел однозначно поставит ее в зависимое положение от Константинополя.

По мнению митрополита Илариона, это "полуавтокефальное" образование, и то, что Константинополь хочет предложить Украине, это не то, о чем она мечтала: о полноценной автокефалии речи не идет.

В томосе, о готовности дать который заявляли в Константинополе, будет прописано, что глава новообразованной церкви на Украине должен получать миро от Константинополя.

"Право на самостоятельное изготовление и раздачу мира - это очень важный фактор церковной независимости, потому что таинство миропомазания совершается при помощи того мира, которое освящает Предстоятель поместной церкви. Если миро нужно брать из какой-то другой Церкви, значит это не Поместная, а некая полуавтокефальная Церковь", - объяснил ущербность планируемого для Украины нового статуса.

Если еще в томосе будет прописано право рассмотрения Константинополем аппеляций, то это уже совсем жесткая зависимость от Константинополя.20-25 подворий, непосредственно подчиняющихся Константинополю, обещают ему договоренности с госруководством Украины.

В томосе, видимо, будут преобладать права самого Константинополя.

"Даже украинские раскольники понимают сейчас: то, что им собирается предложить Константинополь, - это совершенно не то, чего они желали и о чем мечтали", -  уверен представитель Русской церкви.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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