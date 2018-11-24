Симоньян рассказала о пострадавших в Париже журналистах

Журналисты пострадали при освещении протестов "желтых жилетов" в Париже против повышения цен на бензин и дизель, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют понижения цен на топливо", - написала Симоньян.

По ее словам, у оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, несмотря на это сотрудники продолжают вести репортаж и давать прямую трансляцию.

Напомним, в субботу в Париже и других городах Франции, продолжились выступления, организованные неформальным движением "желтые жилеты" против повышения цен на автомобильное топливо и увеличением налогов.

Манифестанты предприняли попытку провести несанкционированную сходку на Елисейских полях, однако были выдавлены полицией на боковые улицы с помощью слезоточивого газа. Правоохранительные органы блокировали подходы к Национальному собранию, а также к резиденции премьер-министра. На время беспорядков закрыт доступ для туристов к Эйфелевой башне.

По данным МВД, во Франции в акциях протеста приняли участие в общей сложности 81 тысяча человек. В Париже 35 граждан задержаны за неповиновение властям, из которых 22 помещено под стражу. В столкновениях пострадали также двое полицейских.