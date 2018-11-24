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24.11.2018 16:00
Рубрика: В мире

Опубликованы фото- и видео беспорядков в центре Парижа

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Около 5 тысяч "желтых жилетов", выступающих против резкого роста цена на автомобильное топливо, собрались с утра субботы в районе Триумфальной арки и на прилегающих к ней  улицах. После этого, скандируя "Макрона в отставку!", "Франция в гневе!", они  попытались пройти маршем по Елисейским полям в сторону площади Согласия  с целью прорваться к резиденции французского президента.

Ровно неделю тому назад манифестанты были остановлены силами полиции. 24 ноября в районе  площади Рон Пуэн, которая разделяет застроенную и парковую части  центральной магистрали Парижа,  их также встретили усиленные отряды правоохранителей. Получив приказ не вступать в столкновения с "желтыми жилетами", они применили против них слезоточивый газ, а после пустили в ход  водометы.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Большая часть демонстрантов повернулась назад. Но несколько сотен человек, а среди них, как сообщил, выступив перед журналистами, министр внутренних дел Кристоф Кастанер,  были затесавшиеся в ряды протестантов активисты ультраправых группировок, пошли на конфронтацию с полицией.  Они стали ломать асфальт и брусчатку прихваченными для этого случая ломиками, и бросать в ажанов импровизированные метательные снаряды. Затем  радикалы решили устроить баррикаду поперек Елисейских полей. Для этого стали разбирать элементы строительных лесов  на фасаде одного из многоэтажных домов, мебель, громоздкие поддоны с  зелеными насаждениями, что здесь обычно устанавливают на верандах кафе и бистро, а также металлические ограждения.

Был также подожжен грузовой прицеп, и над Елисейскими полями поднялись клубы черного дыма. Однако силам правопорядка удалось оттеснить  радикалов, за которыми с нескрываемым удивлением наблюдали многие "желтые жилеты", которые приехали в Париж не для участия в  настоящей герилье в центре французской столицы, а чтобы  добиться уступок от правительства.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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О том, что "желтые жилеты" планируют провести "День борьбы, Акт 2"  по всей стране и, в частности, в Париже,  было заявлено еще в начале этой недели. Причем  потребовали, чтобы им  была предоставлена возможность устроить манифестацию в сердце  города - на площади  Согласия.  Однако в МВД Франции было выделено другое место -  обширное Марсово поле, что рядом с Эйфелевой башней. На это одна из видных представительниц  движения "желтых жилетов" Литисия Деваль отреагировала: "Мы сами будем решать, где нам протестовать".

С тем, чтобы обезопасить центр города,  в Париж были стянуты более трех тысяч полицейских, включая спецподразделения французской жандармерии. По указанию префектуры были изменены маршруты автобусов, закрыты  семь центральных  станций метро.

По сообщениям  представителей МВД, на Елисейских полях был проведен ряд задержаний. Ситуация в центре Парижа, тем не менее, остается напряженной.

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