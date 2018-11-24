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24.11.2018 18:04
Рубрика: Легковые авто

Стартовало производство Kia Proceed: первого корейского shooting brake

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В Словакии в городе Жилина стартовало производство новой модели Kia - Proceed. Это пятидверный автомобиль, который называют термином "shooting brake". Главное отличие - по форме машина напоминает хэтчбек, но при этом сочетает в себе простор и практичность универсала. 

Объем багажника модели составляет 594 литра, что позволяет Proceed иметь больше багажного пространства, чем у многих классических универсалов того же класса и даже выше.

Фото: Пресс-служба Ford.
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По длине новинка превышает габариты универсала Ceed Sportswagon. В гамме двигателей бензиновые моторы T-GDI объемом 1,0 и 1,4 литра с отдачей 120 и 140 л.с. соответственно. Помимо этого машина оснащается 136-сильным турбодизельным CRDI 1,6 литра. Версия ProCeed GT получила бензиновый 204-сильный турбомотор объемом 1,6 литра. В линейке коробок передач - 6-ступенчатая "механика" и 7-ступенчатый "автомат" с двумя сцеплениями. Также ProCeed получил полностью независимую подвеску, 17-ти или 18-дюймовые диски.

Уточняется, что третье поколение Proceed будет предлагаться либо в заряженной версии GT, либо с дизайн-пакетом GT Line.

Как ранее рассказали "РГ" в пресс-службе Kia, в следующем году Proceed доберется и до России. Кроме того, корейская компания начнет продажи в нашей стране нового универсала Ceed. 

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