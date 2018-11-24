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24.11.2018 10:35
Рубрика: Экономика

В России начали уголовно преследовать контрабандистов украшений и часов

Текст: Александра Воздвиженская
В субботу, 24 ноября, в России обновился перечень стратегически важных товаров и ресурсов, куда теперь, среди прочего, отнесены изделия из драгоценных металлов и камней, в том числе наручные часы, их компоненты, руда и концентраты. За контрабанду этих товаров и сырья на сумму более миллиона рублей "золотым курьерам" будет грозить от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей по статье УК РФ 226.1.

Сейчас при провозе через границу Евразийского экономического союза не требуется декларировать товары, которые стоят менее десяти тысяч евро самолетом и полутора тысяч евро другими видами транспорта (морским, наземным или при пешем пересечении границы). Если наличных денег или товаров больше, чем на эту сумму, гражданин обязан их задекларировать.

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Если на таможне окажется, что стоимость товара менее миллиона рублей, но более десяти тысяч евро (около 750 тысяч рублей), физлицу или юрлицу грозит штраф по статье 16.2 КоАП (оплата от 50 до 200 процентов стоимости товара). При этом не факт, что гражданин сможет избежать дополнительно этого штрафа, если цена изделий превысит миллион рублей.

Подробнее о том, зачем в России вернули уголовное преследование контрабандистов драгоценностей, читайте в материале "РГ".

Экономика Товары и цены
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