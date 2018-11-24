Вьетнамский VinFast сможет привезти в РФ перелицованный Opel

Вьетнамский автопроизводитель VinFast представил свою третью модель. В отличие от двух предыдущих - кроссовера и седана под говорящим названием Lux 2.0 - новинка нацелена на массовый сегмент.

Речь идет о хэтчбеке Fadil - про сути, перелицованной версии кросс-хэтча Opel Karl Rocks. Впрочем, если тут и можно говорить о "клонировании", то вполне законном. Как утверждает официальный сайт азиатской компании, машина будет производиться по лицензии General Motors, которая еще недавно владела немецким брендом. А VinFast и GM работают во Вьетнаме в тесной связке. Собственно, на бывшем заводе американского концерна в Ханое - теперь он в собственности местной компании - с начала 2019 года Fadil и станут собирать.

В пресс-релизе бренда отмечается, что новинка получила не только спортивный облик, но и "выдающиеся функции безопасности". В частности, у нее 6 подушек безопасности, антипробуксовочная система и система распределения тормозных усилий (EBD), электронный контроль устойчивости (ESC), защита против опрокидывания автомобиля, система помощи про трогании на подъеме и камера заднего вида.

Как уточняет вьетнамский портал Autodaily, автомобиль имеет размеры 3 676 x 1 632 x 1 495 мм. Он оснащен 1,4-литровым двигателем i4 мощностью до 98 л.с. и с максимальным крутящим моментом 128 Нм, который будет сочетаться с вариатором CVT. Привод предусмотрен исключительно передний. В салоне можно выделить 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с возможностью подключения смартфона и аудиосистему с 6 динамиками и "мультируль".

Объявлены и цены - акционная составляет 336 млн донгов, что сопоставимо с суммой в 952 тысячи рублей. Но с учетом всех налогов и сборов приобрести хэтчбек можно минимум за 420 млн донгов. А это уже эквивалент 1,12 млн рублей. То есть, откровенным бюджетником модель не стала. Более того, ее главные конкуренты оказались дешевле: Kia Morning стоит 290-379 миллионов, Hyundai i10 - 342-405 миллионов, а Toyota Wigo - 351-405 миллионов. Правда, Fadil на их фоне лучше оснащен и более безопасен.

Но самое интересное - судя по информации из Вьетнама, за оформлением предзаказов на пятидверку со скидкой сразу же выстроились очереди. Ожидая такой спрос, компания одновременно открыла по всей стране 200 торговых точек, где начала принимать заявки и предоплату. Для Fadil она составила 20 млн донгов, то есть около 57 тысяч рублей.

Впрочем, ажиотаж, строго говоря, возник не только из-за хэтчбека. Одновременно стартовал прием заказов и депозитов на люксовые модели VinFast, ранее представленные на автошоу в Париже. В частности, кроссовер Lux SA 2.0 пока можно забронировать за 1,136 млрд донгов (3,2 млн рублей), а седан Lux A 2.0 - за 800 млн (2,26 млн рублей). Предоплата составляет 50 млн донгов (142 тысяч рублей). Позже и без того высокие цены существенно вырастут. А "живые" продажи начнутся минимум через год.

Напомним, VinFast нацелен не только на вьетнамский рынок, но и на глобальный. Одной из стартовых точек на этом пути должна стать Россия. И вполне возможно, что под брендом амбициозной азиатской компании к нам придут модели Opel и GM. Кажется, что шансов на успех у них будет не меньше, чем у премиум-моделей по высоким ценам.