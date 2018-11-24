Видео: Неловко паркуясь, водитель увез за собой бетонную клумбу

Автомобилисты любят шутить, что бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как льется вода и как паркуется автоледи. Но сами-то водители-мужчины, чего уж греха таить, тоже порой хороши.

Героем Сети последних дней неожиданно для себя стал владелец Land Cruiser, неосторожно сдававший назад во дворе типового российского спального района. Не увидев в зеркале заднего обзора бетонную модульную клумбу, он лихо наехал на нее и не смог соскочить. Зацепился или выхлопной трубой или фаркопом.

Поелозив немного с клумбой по двору туда-сюда, водитель, видимо, смирился с ситуацией - немного неудобно, но оригинально и экологично - и поехал по своим делам, судя по утреннему освещению - на работу. Клумба, естественно, с ним.

В Сети пользователи изрядно повеселились, а что на этот счет подумала управляющая компания, обслуживающая эти дома, и горожане, мимо которых проехал внедорожник с новым оригинальным девайсом-клумбой, осталось тайной.