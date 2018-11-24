Захарову рассмешила опечатка Порошенко про "гибридную войну"

Опечатку президента Украины Петра Порошенко в словах "гибридная война" с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра - новое "оружие Кремля?" - пошутила Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в связи с принятием на Украине закона, по которому предусмотрена уголовная ответственность за нарушение россиянами украинской границы, представитель МИД отметила, что таким образом в Киеве нагнетают антироссийскую истерию.