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25.11.2018 09:33
Рубрика: Спорт

Лебедев оценил на четверку свой поединок с Уилсоном

Текст: Данила Жиляев

Российский боксер, чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в отпуске Денис Лебедев минувшей ночью в Монако единогласным решением судей победил американца Майка Уилсона. После боя на ринге Денис дал оценку своему выступлению.

Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine
Усик утвердился в звании абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе

"Я бы себе поставил четверочку. В целом, собой доволен, отработал неплохо, тренерскую установку выполнил, так что оцениваю себя на хорошую четверку, - сказал Лебедев, высказавшись также на предмет возможной встречи с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком. - Сегодня многие хотят встречи с Усиком, он сейчас является лучшим. Но на этот бой, согласно резолюции WBA, имею право я. Надо, чтобы стороны договорились, я знаю, что к этому идет. И этот бой я приму с радостью".

В том, что бой между Денисом и Александром будет, сомнений уже не остается. Причем, ждать осталось не так долго. Согласно резолюции WBA их поединок должен состояться до 10 марта 2019 года.

Усик не так давно вновь подтвердил статус сильнейшего боксера в своем весе. 10 ноября он встречался с британцем Тони Белью и победил нокаутом в восьмом раунде.

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