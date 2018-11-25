Российский боксер Лебедев победил американца Уилсона

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев победил решением судей "небитого" американца Майка Уилсона. Бой за титул регулярного чемпиона WBA прошел в Монако.

За судьбой 39-летнего Лебедева поклонники бокса следят с интересом и, увы, с некоторым сочувствием. После того, как он по личным причинам больше года не выходил на профессиональный ринг и пропустил участие в боксерской Лиге чемпионов - Всемирной суперсерии, многие критики заявили о том, что бывшему чемпиону пора "завязывать".

Сам Денис, судя по его интервью, грезит боями с отобравшим у него чемпионский пояс в 2016-м Муратом Гассиевым, а также абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Но пока эти боксеры заняты в титульных боях, ему приходится набирать форму в поединках с никому не известными визави.

Турка Хизни Алтункая в сентябре Лебедев нокаутировал уже в третьем раунде, не встретив никакого сопротивления. Спустя 2 месяца россиянину подобрали чуть более солидного противника - 35-летнего американца Майка Уилсона, который за 19 боев ни разу не проиграл, но и серьезных соперников доселе и не встречал.

Увы, даже этот боксер позволил себе на пресс-конференции порадоваться, что Лебедев "уже не тот", сильно постарел и вообще не в форме. Денис ответил противнику с присущим ему юмором, но главные аргументы, казалось, приберег для ринга.

В первых раундах россиянин в самом деле переигрывал визави, регулярно проводя точные комбинации. Но постепенно Уилсон раскрепостился, а Лебедев начал уставать. И с каждым раундом его атаки становились все более предсказуемыми.

Хотя перед боем эксперты предсказывали, что Денису потребуется для победы несколько раундов, выиграл он, что называется, на классе - по очкам. С сильным рассечением на лице и откровенными признаками усталости.

Теперь в его богатом послужном списке 32 победы в 34 боях. Однако последние два из них вряд ли убедили скептиков (включая Уилсона), что Лебедев готов вернуться в число сильнейших боксеров в своей весовой категории и достойно противостоять Гассиеву и Усику.

К счастью, сам Денис, надо отдать ему должное, в этом не сомневается. После боя он заявил, что, если промоутеры смогут договориться об условиях боя, он готов встретиться с Усиком, которого считает сильнейшим в мире. И эта решительность - похвальна. Огорчает другое. Всегда объективный Лебедев сам себе выставил за откровенно средний бой "четверочку".

"В принципе доволен собой, выполнил план, сделал то, что тренер сказал", - уверенно заявил россиянин. Что ж, победителей и не судят.