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25.11.2018 12:09
Рубрика: В мире

ЕС и Британия останутся друзьями после Brexit

Текст: Константин Волков
Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

После выхода Соединенного королевства из ЕС по Brexit Великобритания и Евросоюз останутся друзьями и союзниками. Об этом заявил 25 ноября главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье, который прибыл в Брюссель на экстренный саммит по вопросу выхода Британии.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Ожидается, что лидеры 27 стран ЕС на саммите утвердят проект договора о Brexit. Этот документ на 585 страницах готовился почти два года. Обнародован он был 15 ноября.

"Нынешнее соглашение - необходимый шаг на пути построения амбициозного партнерства, - отметил Барнье. - Мы останемся партнерами, союзниками и друзьями с Великобританией".

Однако в соглашении, которое обсуждается сегодня на саммите, осталась неурегулированной одна из главных проблем - как быть с границей между Ирландией, остающейся в ЕС и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного королевства. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась на вариант Евросоюза, предполагающий открытую границу. При этом многие в Британии предпочли бы установить на границе пункты таможенного досмотра.

Фото: GETTYIMAGES
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По состоянию на настоящий момент вопрос о границе отложили, надеясь найти решение до 1 июля 2020 года. При этом сам выход Британии из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

Вслед за объявлением выхода из Евросоюза последует переходный период до конца 2020 года, в течение которого Лондон будет выполнять все обязанности члена ЕС, но при этом для него закроют доступ к принятию решений в Евросоюзе. Также Британия продолжит до конца переходного периода делать взносы в бюджет ЕС, около 13 миллиардов евро в год.

Если на сегодняшнем саммите лидеры стран ЕС примут проект договора о Brexit, то затем его должны будут утвердить парламенты Евросоюза и Соединенного королевства, а это, вероятно, окажется сопряжено с очередными трудностями.

В мире Европа Бельгия В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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