Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что решен вопрос с местами в колониях строгого режима для бывших правоохранителей и такой проблемы больше нет.

Судя по информации, которую ФСИН распространила, она создала дополнительные места для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях. Это решение было принято из-за "увеличения количества осужденных данной категории".

О нехватке мест в колониях для силовиков заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, несмотря на увеличение числа колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов, их все равно не хватает, и "надо открывать больше".

Вновь созданные в этом году две дополнительные колонии, по словам руководителя ведомства, заполнены целиком. Судя по тому, что заявил Максименко, за шесть лет, которые он работает во ФСИН, число простых заключенных в стране сократилось почти вдвое - до 472 тысяч человек.

Напомним, что бывшие судьи, прокуроры, полицейские и другие сотрудники силовых ведомств по закону сидят отдельно в специальных колониях.