ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".

По данным ФСИН, сейчас в пенитенциарных учреждениях отбывают наказание 11 550 осужденных, ранее работавших в силовых структурах и судах.

Ранее замначальника ведомства Валерий Максименко заявил, что активная борьба с коррупцией привела к тому, что в стране стало не хватать мест в специальных колониях, предназначенных для отбывания наказания бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

В прошлом году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "РГ" рассказал, что больше всего преступлений коррупционного характера совершается людьми, работающими в правоохранительных органах, муниципальных органах, в сферах здравоохранения, образования, а также в военной сфере.