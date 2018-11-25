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25.11.2018 09:17
Рубрика: Происшествия

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".

По данным ФСИН, сейчас в пенитенциарных учреждениях отбывают наказание 11 550 осужденных, ранее работавших в силовых структурах и судах.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Ранее замначальника ведомства Валерий Максименко заявил, что активная борьба с коррупцией привела к тому, что в стране стало не хватать мест в специальных колониях, предназначенных для отбывания наказания бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

В прошлом году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "РГ" рассказал, что больше всего преступлений коррупционного характера совершается людьми, работающими в правоохранительных органах, муниципальных органах, в сферах здравоохранения, образования, а также в военной сфере.

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Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН
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