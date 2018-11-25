Глава Еврокомиссии назвал Brexit трагедией

Трагедией назвал решение Великобритании о выходе из Евросоюза глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Это грустный день. Наблюдать момент, когда такая страна, как Великобритания, покидает ЕС, - это грустный момент и это трагедия, здесь нечего праздновать", - сказал он.

Ранее сегодня стало известно, что лидеры 27 государств, остающихся в Евросоюзе, одобрили согласованное в ходе долгих переговоров соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года.