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25.11.2018 13:15
Рубрика: В мире

Саммит 27 стран ЕС утвердил соглашение по Brexit

Фото: REUTERS/Yves Herman Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman

Лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о ее выходе из состава сообщества (Brexit) и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Также стало известно, что Евросовет одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление договора в силу 30 марта 2019 года.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Ранее сегодня главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил о том, что Евросоюз и Британия останутся друзьями.

Решение отказаться от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших.

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