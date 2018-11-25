Саммит 27 стран ЕС утвердил соглашение по Brexit

Лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о ее выходе из состава сообщества (Brexit) и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Также стало известно, что Евросовет одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление договора в силу 30 марта 2019 года.

Ранее сегодня главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил о том, что Евросоюз и Британия останутся друзьями.

Решение отказаться от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших.