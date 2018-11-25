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25.11.2018 13:20
Рубрика: Спорт

Глушаков и 4-3-3: Состав "Спартака" на первую игру Кононова

Текст: Данила Жиляев

Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на матч 15 тура РПЛ против "Крыльев Советов". Эта игра станет первой для Олега Кононова в качестве главного тренера "красно-белых".

Олег Георгиевич не то, чтобы удивил, однако принял ряд решений, которые могут быть превратно поняты болельщиками. В частности, с первых минут выведет команду на поле с капитанской командой одиозный Денис Глушаков. Кроме того, в старт попал и защитник Андрей Ещенко, в сентябре вместе с Глушаковым решением экс-наставника москвичей Массимо Карреры переведенный в дубль.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Примечательна позиция голкипера: место в воротах займет опытный Артем Ребров, а бывший до этого основным молодой Александр Максименко остался в запасе. В заявку на матч, кстати, включен и Александр Селихов, не игравший полгода из-за травмы ахиллова сухожилия. Зато в запасе остался полузащитник Роман Зобнин, который является одним из ключевых игроков нынешнего "Спартака".

Также заметим, что Кононов избрал схему 4-3-3, за которую в этом сезоне критиковали и Карреру, и его временного сменщика Рауля Рианчо. Кононов, впрочем, не скрывал, что эта схема является его любимой. В целом, состав "Спартака" выглядит следующим образом:

Артем Ребров - Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров - Денис Глушаков, Фернандо, Александр Ломовицкий - Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Ивелин Попов, Александр Ташаев.

Матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоится сегодня в Москве. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

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