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25.11.2018 00:01
Рубрика: Спорт

"Спартак" - "Крылья Советов". Онлайн-трансляция матча РПЛ

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Московский "Спартак" с новым главным тренером Олегом Кононовым попытается начать всё с чистого листа.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вратарь "Спартака" Селихов возобновил тренировки в общей группе

Олегу Георгиевичу не позавидуешь - в таком плачевном состоянии "народная команда" давненько не находилась. Достаточно сказать о том, что из последних 9 (девяти!) матчей красно-белые выигрывали лишь один раз (на выезде у "Енисея"). Ну а о конфликтах и скандалах, сопровождавших уход принесшего первое за долгие годы чемпионство Массимо Карреры, а также об одиозной личности заменившего его в качестве и.о. Рауля Рианчо написано и сказано столько, что лишний раз на этом задерживаться мы не будем. Последним матчем не в меру многословного испанца оказалось бесславное домашнее поражение от "Уфы".

Москвичи сегодня играют дома, а дома "Спартак" не просто не выигрывал, но не брал очков уже четыре матча подряд.

С другой стороны, с графиком Кононову повезло: первым его соперником станут "Крылья Советов" - аутсайдер, идущий на четвертом с конца месте. Впрочем, именно аутсайдерам чемпионы позапрошлого сезона в этом году влетают с особенно звонким треском.

Начало матча - в 14:00 мск.

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