Московский "Спартак" одержал первую победу при новом главном тренере Олеге Кононове. На своем поле "красно-белые" обыграли "Крылья Советов" - 3:1.

В предматчевом интервью Кононов не стал скрывать: он волнуется. Оно и понятно. Все-таки впервые в российской карьере ему представилась возможность возглавить топ-клуб. Да еще и в ситуации, когда болельщики настроены против некоторых футболистов и продолжают негодовать из-за отставки предыдущего рулевого - итальянца Массимо Карреры.

Встретили фанаты "Спартака" Кононова сдержанными аплодисментами. Зато они в очередной раз освистали Дениса Глушакова, попавшего в стартовый состав. Выйдя на поле с капитанской повязкой, полузащитник провел один из лучших матчей в сезоне. Как и Софьян Ханни.

Безусловно, "Спартаку" повезло. При счете 1:0 в пользу "Крыльев" главный арбитр Владимир Москалев должен был назначить пенальти за игру рукой в собственной штрафной Зе Луиша. Но рефери ошибся.

- Пенальти был железный. Спорить с этим могут разве что спартаковские болельщики, - отметил главный тренер самарцев Миодраг Божович.

На пресс-конференции Кононову задали с десяток вопросов. Олег Георгиевич отвечал обстоятельно. Где-то даже слишком самоуверенно. К примеру, новый рулевой "Спартака", по его же словам, рассчитывает в этом сезоне на первое место. Хотя москвичи отстают от лидера "Зенита" на 12 очков.

Что касается выхода в стартовом составе Глушакова, а также Дмитрия Комбарова, Артема Реброва и Андрея Ещенко, то Кононов отметил, что он собирается строить вокруг этих футболистов игру своей команды.

- В мире масса примеров, когда болельщики хотя видеть одних исполнителей, а тренер смотрит на эти вещи иначе. Ребята, вышедшие сегодня, мне как тренеру подходят. Через них мы будем строить желаемую игру. Они опытные, с лидерскими качествами, отдаются на все 100 процентов как на тренировках, так и в матчах. Для меня это самое главное, - подчеркнул Кононов.

Важный штрих: забив третий мяч, Луис Адриано и еще несколько игроков побежали праздновать его у бровки с Кононовым.

Болельщики "Спартака" встретили Олега Кононова сдержанными аплодисментами

- Получилось так, что я первый был на его пути, - признался тренер спартаковцев. - Может, окажись там другой, он бы побежал к нему. Конечно, это приятно. Тренерский штаб и футболисты - мы все едины.

Отметил положительные изменения в "Спартаке" Ханни, сравнявший счет в игре.

- Мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой и открыть новую - с Кононовым. Атмосфера в "Спартаке" сейчас лучше. Мне кажется, новый тренер и его штаб пытаются наладить атмосферу в коллективе. Это хорошо для нашего будущего, - сказал Ханни.

Единственное, что расстроило Кононова по итогам встречи с "Крыльями" - травма Романа Зобнина. Полузащитник российской сборной вышел на поле во втором тайме и вынужден был уйти в концовке из-за травмы. Насколько серьезно повреждение - пока не сообщается. Как отметил Кононов, "у Романа болит колено".

Уверенную победу одержал главный преследователь лидера чемпионата - "Краснодар". "Быки" разгромили на своем поле "Арсенал" - 3:0. Отличились Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. К слову, этот матч стал первым для Игоря Черевченко на посту главного тренера тульской команды.

Наконец, в заключительном матче 15-го тура, а вместе с ним и первого круга, "Зенит" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 2:0. Отличились Себастьян Дриусси и бывший полузащитник ростовчан Александр Ерохин.