Как разные страны справляются с ростом цен на топливо

За последние несколько месяцев рост розничных цен на моторное топливо затронул европейские страны, США и даже Индию. В России со скачком цен пока справляются временным ручным управлением рынка, в то время как в других странах все еще пытаются идти рыночными методами. Как показывает практика, высокие налоги на топливо, как правило, сглаживают колебания цен внутри страны, но примечательно, что, снижая сборы в борьбе с ростом внутренних цен, страны становятся только уязвимее перед будущими скачками котировок нефти на внешних рынках.

Всего существует три основные модели формирования цен на топливных рынках: прямое регулирование, свободное ценообразование и квазирыночная модель. В большинстве развитых стран цены на топливо формируются по рыночному принципу, следуя за нефтяными ценами и учитывая затраты на переработку, реализацию и налоги. Логично, что страна-импортер должна больше зависеть от внешней ценовой конъюнктуры.

Первопричиной роста розничных цен в Европе и Индии, несмотря на то что это разные экономики - развитая и развивающаяся, стало повышение стоимости нефти: к началу октября она стоила 86 долларов по сравнению с 67 долларами в начале года. Основное различие между странами, притом что обе они нетто-импортеры нефти (покупают ее на внешнем рынке больше, чем производят), состоит в уровне налоговой нагрузки. Например, в странах Евросоюза только акциз занимает в цене литра топлива 35-60 процентов, но каждый случай индивидуален. Так, акцизы на бензин в Германии в пять раз выше, чем в США, говорит аналитик Vygon Consulting Анна Львова, а в странах, где до сих пор сохраняется госрегулирование стоимости моторных топлив (Саудовская Аравия, Венесуэла), связь с нефтяными котировками отсутствует.

Саудовская Аравия посредством госкомпании Saudi Aramco субсидирует конечных потребителей, устанавливая для них цены ниже мирового уровня, а в Китае с переходной моделью ценообразования стоимость топлива подстраивается в ежедневном режиме под внешнюю конъюнктуру, но, несмотря на это, нередко оптовые цены превышают розничные (в этой ситуации работа АЗС становится убыточной). Бывают и комбинированные варианты. Например, Россия уникальна тем, что рост внутренних цен происходит в пределах инфляции, а привязка к мировым котировкам влияет на величину нетбэка (экспортную альтернативу) и премий нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), говорит Анна Львова. В то же время НПЗ удерживают оптовые цены для сохранения требуемого уровня рентабельности АЗС.

Розничные цены характеризуются более низкой волатильностью при высокой налоговой нагрузке, однако в случае резких изменений ценовой конъюнктуры такая модель не позволяет защитить конечных потребителей, обращает внимание аналитик.

Как защитить конечного потребителя - вопрос открытый. Какие-то страны, как Индия, идут на снижение ставок акцизов, какие-то, как Россия, подбирают сложные формулы с демпфирующими (сглаживающими) компонентами.

Как бастуют за рубежом

Цены на бензин - головная боль всех европейских автолюбителей. Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов", рядовых французов, против галопирующего роста цен на автомобильное горючее. За этот год бензин подорожал на 15 процентов, а дизель - почти на 23. Последней каплей стало решение правительства ввести дополнительный экологический налог, в результате чего с 1 января цены на бензин поднимутся еще на 3 евроцента, а на дизель - на 6,5 евроцента.

Ответом были новые протестные акции, участие в которых принимают десятки тысяч человек. Они заблокировали целый ряд нефтехранилищ и не пропускают автоцистерны на их территорию. Полиция отслеживает их действия и время от времени оттесняет манифестантов. Помимо этого, "желтые жилеты" круглосуточно контролируют участки с круговым движением на въездах и выездах из городов. Только в одном департаменте Дордонь (регион Новая Аквитания) ими устроено девять фильтрующих блок-постов, из-за чего серьезно нарушена работа предприятий и торговых центров. Аналогичная картина наблюдается в Нормандии в районе города Руан, а на автотрассе А10 в районе Бордо они захватили пункт оплаты проезда и стали бесплатно пропускать все машины.

В Италии бензин в последнее время тоже существенно поднялся в цене. Единственный плюс бензинового вопроса на Апеннинах - это его качество, а также почти одинаковая стоимость на всех заправках. При этом дизель и бензин в Италии имеют разную стоимость - 1,6 евро и 1,5 евро за литр соответственно. Тем не менее по поводу цен итальянцы в отличие от французов не бастуют, смиренно принимая действительность такой, какая она есть.

В Болгарии повышение цен вызвало массовые протесты населения, которые продолжались несколько недель. Протестующие блокировали крупные транспортные магистрали, а также переходы на границе с Турцией и Грецией. Несмотря на усилия полиции, фактически было парализовано движение в Софии, Бургасе, Варне, Пазарджике и Монтане, где акцию протеста устроили около 300 водителей. Большая группа автомобилистов собралась с кассовыми чеками автозаправок возле совета министров в центре столицы. Люди требовали остановить повышение цен на бензин, жаловались также на высокие тарифы на отопление и воду.

Правительство, по всей вероятности, решило снять с себя ответственность за ситуацию с топливом. "Цены на бензин и дизель определяют спрос и предложение на рынке. Государство не имеет механизмов, чтобы влиять на ценообразование", - категорично заявила министр энергетики Теменужка Петкова. А представители нефтяной ассоциации пояснили, что за последние несколько месяцев сырая нефть подорожала на 17 процентов, что и вызвало рост цен на топливо. Сейчас цены стабилизировались на уровне 1,23 доллара за литр бензина и 1,34 доллара за литр дизеля.

Иран является одной из немногих стран в мире, где нет проблемы дороговизны бензина. Сейчас там средняя цена за литр бензина составляет 10 тысяч иранских риалов, что по текущему курсу эквивалентно 0,08 доллара. При этом правительство Ирана в качестве меры соцподдержки не повышает цены на топливо долгие годы, даже в периоды выживания экономики страны в режиме санкций США и Запада. Правда, низкой ценой на топливо активно пользуются местные контрабандисты. В иранских СМИ регулярно появляются сообщения о поимке очередной банды, которая пыталась нелегально вывезти бензин в соседние с Ираном страны.

Подготовили Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж), Александр Саможнев, Станислав Хамдохов (Тегеран)