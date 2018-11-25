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25.11.2018 20:06
Рубрика: Спорт

Швейцарские гастроли

КХЛ проведет два вынесенных матча в Цюрихе
Текст: Илья Соболев (Москва - Цюрих)
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
В швейцарском Цюрихе возобновляется серия вынесенных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги KHL World Games. Сегодня, 26 ноября, на местной арене "Халленштадион" сыграют рижское "Динамо" и питерский СКА, а 28 числа рижане встретятся с ЦСКА.
Фото: РИА Новости Хоккеисты СКА и ЦСКА проведут матчи регулярного чемпионата КХЛ перед европейскими зрителями. Фото: РИА Новости
Хоккеисты СКА и ЦСКА проведут матчи регулярного чемпионата КХЛ перед европейскими зрителями. Фото: РИА Новости

Напомним, проект стартовал месяц назад в Вене матчами питерских и московских армейцев против братиславского "Слована". Но если Австрия была для КХЛ в некотором роде terra incognita, то Швейцария - совсем другое дело. Хотя бы потому, что хоккей здесь не в пример популярней. ХК "Берн" вот уже несколько лет удерживает звание самого посещаемого клуба Европы, а "Цюрих Лайонс", на арене которого пройдут матчи КХЛ, входит в десятку соответствующего рейтинга. Кроме того, швейцарская лига в целом является самой посещаемой в Европе, опережая по этому показателю даже КХЛ. Закономерно, что столь глубокая увлеченность хоккеем нашла отражение и в успехах на международном уровне: если кто забыл, на прошедшем ЧМ-2018 в Дании сборная Швейцарии завоевала "серебро", уступив в упорнейшем финале шведам.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Автомобилист" на своем льду уступил "Ак Барсу"

Тут надо отметить, что к столь стремительному прогрессу хоккея в стране приложили руку и наши соотечественники. Многие из них продолжали и заканчивали здесь свои игровые карьеры и начинали тренерские. Имена Вячеслава Быкова, Андрея Хомутова, Владимира Юрзинова-старшего и других для швейцарцев как минимум не менее культовые, чем для российских любителей хоккея.

В афише KHL World Games говорится, что вынесенные матчи кэхаэловской "регулярки" пройдут в Швейцарии впервые, но технически это не совсем так. Как известно, в швейцарском Давосе ежегодно проводится старейший клубный турнир в мире, Кубок Шпенглера, на который наши команды охотно приезжали еще с советских времен. КХЛ после своего образования эту традицию прерывать не стала. Более того, в 2010 году на Кубке Шпенглера впервые приняли участие два российских клуба - СКА и московский "Спартак". Питерцы тогда вообще проводили в высокогорье полноценный сбор и для "неразрывности тренировочного процесса" предложили "красно-белым" сыграть матч регулярного чемпионата КХЛ. Надо сказать, что игра собрала в Давосе аншлаг и завершилась более чем уверенной победой СКА - 5:1.

А тот Кубок Шпенглера питерцы потом, к слову, выиграли, став последним российским клубом, которому покорился трофей. Среди тех, кто пытался повторить достижение, был и ЦСКА, однако в 2013 году москвичи довольствовались лишь выходом в финал турнира.

Перед своим возвращением в Швейцарию ЦСКА и СКА встретились в очном матче в Москве. Это было уже третье армейское дерби в нынешней "регулярке" Континентальной хоккейной лиги. Как и в предыдущих двух случаях, столичные армейцы оказались сильнее - 3:1. Гости благодаря шайбе Николая Прохоркина открыли счет, но затем пропустили трижды. У победителей голами в протоколе отметились Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Иван Телегин. ЦСКА, таким образом, выиграл 12-й матч подряд и стал единоличным лидером сводной таблицы в лиге. Подопечные Игоря Никитина обогнали екатеринбургский "Автомобилист", который в своем матче уступил казанскому "Ак Барсу" (3:4).

ЦСКА победил СКА и одержал 12-ю победу подряд в КХЛ
"Йокерит" завершил серию домашних матчей поражением от "Барыса"

В гладком чемпионате у армейских команд осталась еще одна очная встреча (22 декабря), а в Цюрихе команды продолжат соперничество в заочном режиме. Противостоять им будет рижское "Динамо". Напомним, в Вене "спаррингом" ЦСКА и СКА стал братиславский "Слован". С игровой точки зрения выбор оказался не самым удачным. Если в плане организации и привлечения внимания КХЛ в Австрии сработала отлично, то непосредственно на льду полноценного шоу не получилось: московские и питерские армейцы друг за другом разгромили братиславский "Слован" - 9:0 и 7:0 соответственно.

Есть твердое ощущение, что рижское "Динамо" с собой так обойтись не позволит. К примеру, перед KHL World Games рижане "сняли скальп" с одного из фаворитов Востока, омского "Авангарда", - 3:0.

Что касается ближайших соперников, подопечные Гирта Анкипанса с ЦСКА в этой "регулярке" пока не встречались, а вот СКА уступили, но, правда, в упорнейшем сражении - 1:2.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Рига Чемпионат КХЛ 2018/2019
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