Молодые, а также неопытные водители в шесть раз чаще попадают в аварии. Стоимость полиса ОСАГО сейчас для водителей легковых автомобилей почти соответствует действительности. Но мотоциклисты и владельцы тракторов явно переплачивают. А владельцы автобусов, грузовиков и такси наоборот, сильно не доплачивают. В том смысле, что их аварии оплачиваются за счет владельцев легковушек, мотоциклов и тракторов.

Такой вывод можно сделать на основе глобального исследования рынка ОСАГО, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ. Он не только проанализировал сегодняшнюю ситуацию, но и предложил варианты для установления справедливых тарифов на ОСАГО. По данным этого исследования, действующие цены на полис ОСАГО для владельцев легковушек недооценены всего на полтора процента. При этом такие страхователи составляют 86 процентов рынка. А вот владельцы такси недоплачивают за риски почти в два раза. Примерно на том же уровне автобусы до 16 мест. Причем не маршрутки, а работающие по заказу. Больше всего переплачивают за страховку владельцы мотоциклов и мотороллеров: почти 45 процентов. Около 40 процентов стоимости переплачивают владельцы корпоративного транспорта. Их машины попадают в аварии так же редко, как и мотоциклисты. Трактористы переплачивают около 8 процентов.

Предложенное Центробанком расширение тарифного коридора полностью обеспечит интересы владельцев легковушек, а также трактористов. Для мотоциклистов также полис значительно подешевеет. Но для перевозчиков грузов или пассажиров он по-прежнему останется недооцененным. Не соответствующим реальным убыткам от их аварий. Напомним, второй шаг в либерализации ОСАГО - отмена коэффициентов по территориальному использованию транспорта, а также по мощности двигателя. При нынешнем коридоре тарифов 60 процентов регионов приносят убытки страховщикам, потому что для некоторых регионов предоставляются льготы, неподтвержденные актуарными расчетами. За них платят другие.

Например, Москва, Московская область и Санкт-Петербург к убыточным регионам не относятся. То есть они спонсоры тех регионов, в которых автомобилисты за страховку платят меньше.

Территориальный коэффициент все это урегулировал по мере своих возможностей. Но если его отменить, то при расширении тарифа на 20 процентов в ту и другую сторону справедливость почти наступит. Цену 88 процентов полисов можно будет назначать в пределах этого коридора без использования дополнительного коэффициента. А в оставшихся 12 регионах решать нетарифными методами. Например, каким образом вернуть в рамки закона Карачаево-Черкесию, если уже сейчас там можно устанавливать тариф в 19 тысяч в связи с частотой и стоимостью аварий?

Больше всего переплачивают за страховку владельцы мотоциклов и мотороллеров: почти 45 процентов. А вот владельцы такси и автобусов "по заказу" наоборот платят меньше

Предложение об отказе от коэффициента по мощности двигателя вызывает довольно много споров. По данным исследования получается, что это исключительно социальный коэффициент. Однако, как показывает исследование, риск попадания в ДТП для владельцев мощных машин ниже, чем для владельцев автомобилей мощностью от 50 до 100 л. с. Отказ от этого коэффициента может повлечь за собой довольно серьезные последствия в виде увеличения стоимости страховки для владельцев малолитражек. Еще сложнее история с применением коэффициента возраст-стаж. Чаще всего попадает в ДТП молодежь в возрасте до 23 лет. И только после 40 лет, как показывает практика, наступает некая стабильность. Снижение аварийности наблюдается после 50 лет. Что касается стажа, то в первые три года уровень аварийности довольно высок. Далее он стабилизируется при достижении 20 лет стажа. На третий год стажа происходит всплеск страховых случаев. Кстати, такой же всплеск происходит у молодых водителей.

Примечательно, что водители в возрасте до 25 лет показывают более высокий уровень аварийности независимо от стажа. А например, 65-летние водители только в первый год показывают высокий уровень аварийности - на уровне 30-летних водителей. Далее их аварийность снижается до минимума. Центробанк предложил разнообразить расчет коэффициента возраст-стаж, применив вместо пяти значений коэффициента пятьдесят значений. Однако, как показывает исследование, это закроет лишь часть проблем.

Разбег значений коэффициента по возрасту, согласно предложению ЦБ, составит 13 процентов, а по стажу - 41 процент. Однако по факту разница в коэффициенте между теми, кому 18 лет, и теми, кто старше 49, должна быть 200 процентов. А по стажу между новичком и водителем со стажем более 14 лет должен быть 250 процентов.

Если судить по этим расчетам, то корреспондент "РГ" мог бы получить скидку на страховку по возрасту и стажу помимо той, что предоставляется по коэффициенту бонус-малус, еще почти 50 процентов. Нынешнее предложение ЦБ даст ему дополнительную скидку только в 4 процента. Именно по этой причине предложение Центробанка - это некий компромиссный вариант, который пока не достигает окончательной цели - справедливого тарифа. Однако стремится к нему. Чтобы не возникло шока на рынке, такие глобальные изменения надо вводить поэтапно. Примечательно, что, как показывает исследование, в ситуации, когда уберут коэффициент по территориальности и мощности, для установления справедливого тарифа потребуется расширить тарифный коридор до 80 процентов. А это уже вовсе не регулируемая государством схема. Это полностью свободный тариф. Так что лучше страховщикам потерпеть поэтапное усовершенствование системы страхования по ОСАГО, возможно, понеся убытки. Чем ожидать всплеска массового отказа от страховки из-за стоимости, которая попросту для многих окажется неподъемной. Если предложения Центробанка будут приняты, то стоимость страховки для 80 процентов автовладельцев не изменится. Для многих даже снизится. Картину снижения стоимости можно наблюдать уже сегодня в регионах, где нет проблем с мошенниками. Страховщики сами снижают тариф в рамках, установленных законом.

Проект

МВД планирует отменить госпошлину за выдачу регистрационных знаков. Соответствующие поправки во вторую часть Налогового кодекса уже подготовлены. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru размещено уведомление о разработке такого проекта.

Напомним, 4 августа 2019 года вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. Согласно ему госавтоинспекция будет только присваивать номера автомобилям, которые ставятся на учет. А изготавливать номера автовладельцу будут другие организации. Организации-изготовители регистрационных знаков будут изготавливать их на основании документов, полученных в ГИБДД. Точно так же, как они это делают и сейчас, если водитель номер потерял или он пришел в негодность. То есть на основании свидетельства о регистрации. Госпошлина за выдачу этого документа сохраняется 500 рублей. Госпошлина за регистрационные знаки сейчас составляет 2000 рублей. Хотя приобрести дубликат номера можно за 800 рублей. А комплект номеров за 1200 рублей. Так что автовладельцам новый порядок постановки автомобилей на учет обойдется значительно дешевле, чем сейчас.

Подготовил Владимир Баршев