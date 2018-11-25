Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей

Казалось, еще вчера мы поздравляли Бу Андерссона с успешным запуском новейшей модели и оценивали на тест-драйве смелую новинку Lada, а меж тем с момента старта продаж Vesta прошло уже три года. Первые седаны намотали на одометре больше ста тысяч километров, лишились гарантии и закономерно выпали в продажу на сайтах объявлений. А не превратилась ли Vesta в "Жигули" и чего ждать от подержанных экземпляров?

Lada Vesta - долгожданная революция в жизни АвтоВАЗа, да и всего российского автопрома. Первая российская машина, за которую не стыдно, которую покупатели выбирали за привлекательный дизайн и которая мало в чем уступала по характеристикам иномаркам-одноклассникам. При этом стоила "Веста", конечно, уже не копейки, но заметно дешевле иностранных лидеров сегмента, что в итоге привело модель к верхним строчкам статистики продаж.

Правда, не стоит отрицать, что в этом деле модели помог и экономический кризис с упавшей покупательской способностью населения. В салонах Lada не редко приходилось слышать, что Vesta - вынужденная и временная покупка, и как только дела с доходом улучшатся, обязательно произойдет замена на иномарку.

Так или иначе, а первые хозяева "Весты" свою покупку нынче ценят - стоимость трехлетних экземпляров никак не назвать бросовой. Автомобилей 2015 года не найти дешевле 400 000 рублей, а в среднем предложения, включая варианты 2016 года, варьируются от 450 000 до 550 000 рублей, причем без особой зависимости от комплектации. Новая Lada Vesta сегодня стоит от 600 000 рублей за "базу" и от 650 000 рублей за комплектацию с кондиционером.

Если же говорить о надежности Lada Vesta в целом, то огромное влияние на этот фактор оказало массовое применение импортных комплектующих, которые достались машине в рамках интеграции АвтоВАЗа в альянс Renault-Nissan. По факту назвать "Весту" отечественным автомобилем можно довольно условно, поскольку в ней нет ни одного узла или системы, которые бы не использовали иностранных составляющих.

Двигатель

В начале своего производства Lada Vesta комплектовалась единственным двигателем 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Это доработанный вазовский агрегат серии 21129, который ведет свою историю еще со времен "Приоры". Всю поршневую группу на двигатель поставляет американская компания Federal Mogul, а сам мотор адаптирован под использование французской коробки передач от Renault.

Двигатель с ременным механизмом ГРМ в целом признан достаточно надежным даже по меркам иномарок, да и характеристики показывает очень неплохие. Однако, как всегда, есть определенные нюансы эксплуатации.

В первую очередь, двигатель, сделанный по импортным канонам и отвечающий всем современным нормам экологичности Евро-5, требует очень качественного масла и топлива, иначе могут начаться проблемы с двумя этими системами.

Показатель начала проблем с топливной системой - повышенный расход бензина, который может быть связан с неисправностью форсунок, топливного насоса или катализатора. Еще одна выявленная проблема "Весты" - подтраивание мотора, а то и неожиданный отказ запускаться. Четкая причина до конца не ясна, так что часть сервисменов грешат на тот же бензин, часть - на моторную электрику или программное обеспечение. Последний фактор имеет место быть, поскольку двигатель "Весты" буквально укутан проводами - всевозможных разъемов под капотом около 50 штук, так что немудрено, что со временем электрика и всевозможные датчики могут "глючить".

Сложно с регламентными работами. Может потечь импортный радиатор печки, который идет только в сборе со всей установкой и требует сложного разбора, благо уже существуют более дешевые аналоги. Двигатель вообще очень плотно зажат в моторном отсеке, так что замена ремня ГРМ и роликов происходит с разбором половины правой стороны автомобиля. А при необходимости снять поддон, придется сначала демонтировать коробку передач. Все это приводит к почти иномарочным ценам на обслуживание: плановое ТО с заменой масла приближается к 10 000 рублей, а вместе с заменой эксплуатационных жидкостей и ремня генератора (приводного) - к 20 000 рублей.

Коробка передач

На Lada Vesta по сию пору устанавливаются две коробки передач: механическая и роботизированная.

Механическая КПП на "Весте" бывает двух видов. С момента производства на автомобиль устанавливается французская трансмиссия JH3 от Renault. Отечественную коробку тогда забраковал лично Бу Андерссон по причине ее шумности и плохой изберательности. Однако с октября 2016 года на "Весту" все же попала российская доработанная коробка 21807 с тросовым приводом, которая и ставится по сей день. Отличить по внешним признакам коробки сложно, но можно легко определить по VIN-номеру: код GFL13 означает французский агрегат, GFL11 - российский.

На французской "механике" с большим пробегом скорее всего придется менять подшипник вторичного вала и, бывает, туго включаются первые передачи из-за сухаря блокировки штока переключения. Проблема - в плохой отливке картера коробки, которую производят на АвтоВАЗе. Отечественная, словом, пока докучает только врожденными подвываниями.

Вторая коробка - роботизированная, которую АвтоВАЗ позиционировал как аналог "автомата". Само собой, примитивный "робот" с одним сцеплением далек от комфорта поведения классической гидромеханической коробки, так что спрос на такие версии "Весты" до сих пор не превышает 10%.

Технически, трансмиссия АМТ - это та же отечественная механика 2180, только с автоматическим выжимом сцепления и переключением передач, за которые отвечают исполнительные механизмы ZF. По "железу" особых вопросов к коробке нет, а вот электронный блок управления глючил регулярно, из-за чего и без того не очень комфортная трансмиссия регулярно "тупила", путалась и запаздывала в переключениях. Лечится перепрошивкой, однако от особенностей поведения "робота" не избавляет. Полноценный автомат на "Весту" АвтоВАЗ пока отказывается ставить по финансовым соображениям, хотя испытательные экземпляры с вариатором Jatco от Nissan имеются.

Подвеска и тормоза

Одно из главных достоинств Lada Vesta - отлично настроенная подвеска, которая позволяет машине хорошо слушаться руля и прекрасно ездить по нашим колдобинам. Увы, от технических проблем это не избавляет. Слабыми и одновременно жесткими оказались почти все резиновые соединения в деталях подвески, так что даже почти новая "Веста" постукивала и скрипела как телега. Сейчас применяются более качественные резиновые изделия.

В частности стук стоек стабилизатора и люфт шаровых опор - поголовная проблема "Вест" первых выпусков. Трутся о корпус опорных подшипников опоры передних пружин, скрипят втулки стабилизатора, быстро изнашиваются сайлентблоки задней балки. Не очень долго проходят и задние "саазовские" амортизаторы, которые могут потребовать замены еще до 50 000 км.

Тормозная система особых проблем не доставляет (за исключением повышенного износа колодок, которых может не хватить и на 15 000 км). Диски ходят около 100 000 км.

Кузов и салон

В целом очень стильный кузов Lada Vesta работы британского дизайнера Стива Маттина пока держится молодцом. Без повреждений краски до металла кузов сопротивляется коррозии, однако под днищем машины обнаружено огромное количество технологических стыков, соединений и отверстий, на которые не попал заводской антикор и которые уже покрываются ржавчинкой. Еще через три-пять лет эти места гарантированно станут очагами коррозии. Плохо держится краска на пластиковых деталях кузова, в частности, бамперах.

Увы, отсутствие крупных кузовных недостатков компенсируется обилием мелких, но раздражающих недочетов. Из-за очень плотных уплотнителей в рамках дверей на "Вестах" поголовно поцарапаны боковые окна. Откровенно плохие штатные дворники царапали и лобовое стекло. Отходят уплотнители капота и концевики дверей, заедают ручки их открытия, выходят из строя подогревы окон, потеют повторители поворота.

В салоне тоже не все гладко. Сверчки, жучки и бряцанья для отечественного автомобиля, можно сказать, привычны. Помимо этого могут начать отходить обшивки дверных панелей, не говоря о всяких декоративных мелочах вроде решеток динамиков. Ну и главное - постоянные глюки штатной мультимедийной системы, которая даже новая могла быть с полосами битых пикселей.

Вывод

Если говорить в целом, то за три года сколь-нибудь серьезных проблем с Lada Vesta не возникло, а если учесть, что первые автомобили только вышли с заводской гарантии и многое в машинах поменяно в рамках отзывных кампаний, то машину можно признать вполне надежной.

Большинство проблем с "Вестой" связано, увы, с отдельными не самыми качественными отечественными комплектующими, российской сборкой и конструктивной "сыростью" первых экземпляров. За 400-500 тысяч рублей - это обидные недостатки, которые могут не дать расслабиться новому владельцу, если только не наткнуться на заботливого хозяина, который многое исправил самостоятельно.

Ну и кроме того, АвтоВАЗ постоянно находится в процессе модернизации своей главной модели, и в новых "Вестах" многое уже исправлено. Так что, если честно, разница между двух-трехлетними образцами в финансовом плане не настолько серьезна, чтобы отказывать себе в покупке новой машине. В конце концов, ежемесячные траты на обслуживание и доделки бэушной "Весты" могут оказаться вполне сопоставимы с кредитными платежами за новую машину.

Мы бы подождали, пока цены на подержанную новинку Lada не опустятся до трехсоттысячной отметки.