Лавров: противники Трампа и Путина могут прибегнуть к провокациям

Противники президента США Дональда Трампа могут прибегнуть к новым провокациям на фоне его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попытаться разрушить российско-американские отношения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в передаче "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1".

Встреча двух лидеров должна пройти на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

"Нельзя ручаться, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога",- подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, российская сторона к диалогу готова, "и когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю - это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили. Тем более, что в последнее время наметились некоторые подвижки в восстановлении каналов диалога и на других уровнях, в частности, между советами безопасности России и США".