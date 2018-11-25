В Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров стран-членов Евросоюза. На нем был официально оформлен развод между Лондоном и Брюсселем и запущена процедура "брекзита" - официального выхода Великобритании из состава ЕС.

Договор о "брекзите" на 585 страницах, который был утвержден на саммите, готовился почти два года. В нем оговариваются основные положения по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В Брюсселе ранее дали понять, что документ был "согласован на самом высоком политическом уровне". По словам председателя Европейского совета Дональд Туска, "в эти критические дни 27 стран ЕС прошли тест на солидарность и единство". Не меньший оптимизм накануне открытия саммита излучал и главный переговорщик от ЕС по "брекзиту" Мишель Барнье. "Нынешнее соглашение - необходимый шаг на пути построения амбициозного партнерства. Мы останемся партнерами, союзниками и друзьями с Великобританией", - отметил Барнье.

Однако уже в Брюсселе участники саммита назвали 25 ноября, ставшее формально "первым днем "брекзита", "трагическим и печальным". "Это грустный момент и это трагедия", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил, что не находит "повода для празднования", а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что "в случае с "брекзитом" проигрывают все". Эти высказывания в лучшей степени отражают все те проблемы, которые сопровождали процедуру "брекзита", как в Лондоне, так и в Брюсселе на протяжении двух последних лет. В самом Альбионе документ едва не расколол британское правительство, которое лишь после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС. Британскому премьер-министру Терезе Мэй с огромным трудом удалось убедить большинство членов своего кабинета принять документ. В Лондоне переговоры по "брекзиту" на протяжении последних месяцев неоднократно заходили в тупик. При этом несколько министров, несогласных с позицией "хозяйки" резиденции на Даунинг-стрит, подали в отставку. В частности, острые споры вызывало "количество отступных", которые Лондон должен будет заплатить Брюсселю. Кроме того, как отмечают наблюдатели, осталась неурегулированной одна из главных проблем - вопрос о границе между Ирландией, остающейся в составе Евросоюза и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. Несмотря на то, что многие британские политики высказывались за установку на границе пунктов таможенного досмотра, Мэй согласилась на вариант Евросоюза, предусматривающий открытую границу. Пока вопрос об окончательном решении по границе приостановили, надеясь найти его до 1 июля 2020 года.

Неприятности продолжились и накануне самого саммита. В Мадриде дали понять, что не поддержат политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и ЕС, если в ней не будет закреплено право Испании участвовать в прямых переговорах с британской стороной по вопросу совместного контроля над Гибралтаром. Он считается "заморской территорией" Великобритании, права на которую Мадрид оспаривает вот уже около 300 лет. Однако в субботу испанский премьер Педро Санчес неожиданно заявил, что "проинформировал короля о том, что Испания снимает свое вето и проголосует за "брекзит". Несмотря на некие "гарантии", полученные Мадридом, о чем стало известно из кулуаров саммита в Брюсселе, пока неясно, кто будет вести переговоры с Лондоном по Гибралтару: сами испанцы или Мишель Барнье.

Несмотря на внешне легкое оформление процедуры "развода" Лондона и Брюсселя, документ, одобренный в бельгийской столице, еще должны утвердить парламенты 27 стран-членов ЕС и Соединенного Королевства. И здесь, как прогнозирует Daily Mail, Терезе Мэй предстоит "крайне тяжелая борьба в палате общин". Наконец, вчера стало известно, что переходный период по "брекзиту", который должен продлиться до конца 2020 года, может быть продлен на срок до одного или двух лет. По крайней мере, такое положение было закреплено в статье 132 одобренного соглашения. Это означает, что Лондон будет обязан делать взносы в бюджет ЕС в размере около 13 миллиардов евро в год. Но при этом для него закроют доступ к принятию решений в Евросоюзе.

Мэй пишет письмо

Накануне саммита в Брюсселе Тереза Мэй обнародовала открытое письмо жителям Соединенного Королевства, заявив, что своей главной миссией на посту премьер-министра видит выход Великобритании из состава ЕС. Мэй добавила, что "действует от лица большинства проголосовавших на референдуме по "брекзиту". "Мы вернем контроль над нашими границами, раз и навсегда положив конец свободному передвижению людей. Вместо иммиграционной системы, основанной на том, откуда приходит человек, мы построим его на основе навыков и талантов, которые он может предложить. Мы вернем контроль над нашими деньгами, положив конец огромным ежегодным платежам в ЕС" - заявила глава британского правительства.