Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Финляндии.

Он первым пришел к финишу в индивидуальной гонке на 15 километров, показав результат 36 минут 17,8 секунды. Вторым дистанцию завершил норвежский лыжник Эмиль Иверсен, уступив россиянину 19,5 секунды, третьим - швед Калле Хальварссон, проиграв 21,2 секунды.

В первой двадцатке оказалось 6 россиян. Пятое место завоевал Андрей Ларьков, шестое - Максим Вылегжанин, 12-е - Алексей Червоткин, 13-е - Иван Якимушкин, 16-е - Илья Семиков.

Ранее, напомним, Большунов выиграл спринт классическим ходом.

"Я думаю, все прекрасно уже понимают и знают, что он не тот человек, которого могут расслабить победы на старте сезона. Наоборот, с каждой победой он только входит во вкус, никаких мыслей о том, чтобы расслабиться и быть не может", - прокомментировала РИА Новости успех Большунова президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.