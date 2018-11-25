В это воскресенье утром воспетые Джо Дассеном знаменитые Елисейские поля представляли собой печальное зрелище. Куда там самая "красивая авеню" в мире, как считают французы и не только, - разгромленная, испоганенная. Если уж поле, то поле после битвы. Раскуроченный асфальт, поваленные семафорные столбы, разбитые витрины нескольких престижных бутиков, разбросанная тут и там, обгоревшая мебель из ресторанов и прочих точек общепита. И тошнотворный запах гари, сохранившийся после манифестации "желтых жилетов" против резкого повышения налогов и цен на бензин, дизельное топливо. Манифестации, которая переросла в субботу в настоящую герилью в одном из самых знаковых мест французской столицы.

О том, что "желтые жилеты" планировали провести "День борьбы, Акт 2" по всей стране, и в частности в Париже, было заявлено еще в начале этой недели. Причем манифестанты потребовали, чтобы им была предоставлена возможность устроить демонстрацию в сердце города - на площади Согласия. Однако МВД Франции было выделено другое место - обширное Марсово поле, что рядом с Эйфелевой башней, на что представительница движения "желтых жилетов" Литисия Деваль заносчиво отреагировала: "Мы сами будем решать, где нам протестовать".

С тем чтобы обезопасить центр города, в Париж были стянуты более трех тысяч полицейских, включая спецподразделения французской жандармерии. По указанию префектуры были изменены маршруты автобусов, закрыты семь станций метро, а вокруг стратегического периметра, включавшего в себя Елисейский дворец, Национальное собрание, Сенат и часть Елисейских полей, была создана закрытая зона, оказавшаяся не такой прочной, как было задумано властями.

Уже с утра сотни, а к полудню около пяти тысяч "желтых жилетов" собрались в районе Триумфальной арки. Скандируя: "Макрона в отставку!", "Если хочешь, чтобы рвануло, продолжай в том же духе!", "Долой налоги на горючее!", они стали спускаться вниз по центральной магистрали столицы в сторону площади Согласия, где их ждал полицейский спецназ и жандармы в полной боевой выкладке. Наверное, вполне мирно настроенные "желтые жилеты", съехавшиеся в Париж из многих городов и весей Франции не для того, чтобы почесать кулаки, могли, скажем, провести шумный митинг, заявив о своих законных требованиях, а после отправиться восвояси.

Скорее всего, как здесь считают, так бы и произошло, если бы в их ряды не затесались полторы - две сотни "кассёров", то есть громил. В местном МВД их назвали радикалами из ультраправых группировок. Но, судя по всему, среди них было немало леваков, анархистов и хулиганья с проблемных городских окраин. Это они, облачившись в приобретенные за полтора евро светоотражающие желтые накидки, вступили в столкновения с полицией. Воспользовавшись тем, что вдоль Елисейских полей сейчас проводят велосипедную дорожку, в связи с чем вскрыта часть дорожного покрытия, стали отламывать ломиками и гвоздодерами куски асфальта и метать их в правоохранителей. Те ответили слезоточивым газом, шумовыми гранатами и использовали два мощных водомета, которые ранее не применялись из-за боязни нанести протестующим серьезные травмы.

С этого момента Елисейские поля погрузились в самый настоящий хаос. Обозленные радикалы принялись устраивать одну за другой баррикады поперек Елисейских полей. Для этого стали срывать элементы строительных лесов с фасада одного из многоэтажных домов, мебель, громоздкие поддоны с зелеными насаждениями, что здесь обычно устанавливают на террасах кафе и бистро, а также металлические ограждения. Повалили и подожгли грузовой прицеп, и над Елисейскими полями сначала поднялся один столб едкого черного дыма, а потом второй, третий. Смешавшись с клубами слезоточивых газов, он был настолько плотным, что с трудом можно было разглядеть контуры Триумфальной арки в излучине Елисейских полей.

Радикалы принялись быстро воздвигать баррикады

В течение 12 часов шло противостояние между силами правопорядка и радикалами, за чем с нескрываемым ужасом наблюдали многие "желтые жилеты". Как заявил один из них, Седрик Геми из департамента Валь-де-Марн, что к северу от Парижа, "нас обокрали, не дали донести, как хотелось, наши чаяния до правительства". Лишь поздним вечером полицейским удалось окончательно вытеснить протестующих, которых к тому времени оставалось не более трех - четырех сотен - остальные предпочли отправиться по домам.

В итоге герильи на Елисейских были арестованы 69 человек, ранения и травмы получили 25. Среди пострадавших оказались журналисты, в том числе съемочная группа телеканала RT France: оператор получил небольшую травму головы, корреспонденту обожгло руку.

О том, что парижской сходкой "желтых жилетов" намереваются воспользоваться радикальные элементы, предупреждало Главное управление внутренней разведки (ГУВР). Многие из хулиганов хорошо известны полиции, но почему-то их заранее не нейтрализовали.

Ну а французский президент? Эмманюэль Макрон осудил насилие и пристыдил тех, из-за чьих действий пострадали "полицейские, граждане и журналисты". Однако требования "желтых жилетов" никак не прокомментировал.

Что в сухом остатке? Образ Парижа, этого Города Света, после субботнего мятежа с запахом гари явно потускнел. Не в лучшем виде предстали власти, допустившие субботний хаос. Думается, что и спонтанная поддержка французов, которой "желтые жилеты" до сих пользовались, также уменьшится. Ибо что ни говорите, а погром на на Елисейских теперь многие связывают с ними.

В течение 12 часов в центре Парижа шло противостояние между силами правопорядка и радикалами

Правда, "желтожилетники" не отчаиваются. Уже в воскресенье запустили в социальные сети призыв вернуться на Елисейские поля в следующую субботу, 1 декабря. Вот что написали они в "Фейсбуке": "Извлечем урок из прошедшего. Никаких погромов! Пусть пять миллионов французов выйдут на улицы! Наше движение ширится, и мы не отступим!"