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25.11.2018 19:20
Рубрика: Спорт

Счастливое число 13

Головин одержал первую победу в составе "Монако"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
Футбольный клуб "Монако" прервал 12-матчевую серию без побед в чемпионате Франции. Команда Александра Головина одолела на выезде "Кан" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Радамеля Фалькао.

Что касается Головина, то он провел на поле все 90 минут. Россиянин был одним из самых активных у монегасков. Александр отметился несколькими обостряющими передачами.

Фото: AP Photo/Sebastian Pani
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Одержав победу, "Монако" тем не менее не покинул зону вылета. В таблице монегаски идут на предпоследнем 19-м месте. На спасительной 17-й строчке идет "Кан", опережающий клуб Головина на два очка.

- Эта победа - огромное облегчение для всех нас, - сказал главный тренер "Монако" Тьерри Анри. - Мы нуждались в ней. Фалькао своим голом показал, что он наш лидер и один из лучших нападающих Европы.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"
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