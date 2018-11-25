Что касается Головина, то он провел на поле все 90 минут. Россиянин был одним из самых активных у монегасков. Александр отметился несколькими обостряющими передачами.

Одержав победу, "Монако" тем не менее не покинул зону вылета. В таблице монегаски идут на предпоследнем 19-м месте. На спасительной 17-й строчке идет "Кан", опережающий клуб Головина на два очка.

- Эта победа - огромное облегчение для всех нас, - сказал главный тренер "Монако" Тьерри Анри. - Мы нуждались в ней. Фалькао своим голом показал, что он наш лидер и один из лучших нападающих Европы.