Начался саммит ЕС, посвященный Brexit

Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств, который был созван для финализации проектов соглашений об отделении Великобритании от ЕС (Brexit), начался. Об этом говорится в Twitter Пребена Ааманна, пресс-секретаря главы Евросовета Дональда Туска.

Ранее сегодня главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что ЕС и Британия останутся друзьями.

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.