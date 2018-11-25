Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира

Заголовок этой статьи, конечно, озадачит эрудированного читателя. Он непременно напомнит автору, что в последние годы борьба за звание самого продаваемого кроссовера мира развернулась между Honda CR-V и Toyota RAV4. Все верно. Только в Nissan уверены: пальму первенства удерживает именно X-Trail. Просто его показатели надо считать вместе с результатами другой модели - Nissan Rogue. Под этим названием X-Trail третьего поколения успешно продается в США. И если взять, например, итоговые данные за 2017 год, то общий тираж двух кроссоверов составил бы более 876 тысяч экземпляров. Этого хватило бы для победы в общем зачете.

А ведь еще несколько лет назад, когда третья генерация X-Trail только вышла на глобальный рынок, казалось, Nissan ждет провал. Компанию громко критиковали за то, что она предпочла сгладить брутальные угловатые формы в дизайне машины. Как выяснилось, решение было верным. В 2015 году в мире купили 370,6 тысячи X-Trail (даже без учета Rogue), в 2016-м - 417,3 тысячи, а в 2017-м - 430,3 тысячи. Похожая статистика у модели и в России - с поправкой на кризис, случившийся в 2016-м. Что говорить, если X-Trail удается опережать по продажам более доступный соплатформенный Qashqai.

В общем, плановое обновление автомобиля, случившееся в нынешнем году, вызывает серьезный интерес - и не только среди прежних поклонников машины, но и потенциальных новых. Не ограничились ли в Nissan типовым рестайлингом? Занялись ли исправлением недочетов, на которые жаловались владельцы? По-прежнему ли машина стоит своих денег? На эти вопросы попытался ответить корреспондент "РГ", одним из первых испытавший новый X-Trail на причерноморских дорогах и серпантинах.

Еще один X-дизайн?

С точки зрения дизайна кроссовер изменился незначительно. По большому счету, дизайнеры Nissan "поколдовали" только над передней частью. В итоге новая решетка радиатора вместе с черным пластиковым бампером, такой же табличкой под номерной знак и контрастными светодиодными "скобками" в фарах образовали рисунок, который напомнил первую букву из названия модели - X.

Но не стоит подозревать Nissan в заимствованиях из портфолио партнеров по альянсу - Lada или Mitsubishi. Потому что, во-первых, теперь так экспериментируют многие бренды. А во-вторых, X-дизайн самоцелью не являлся - если вообще о нем кто-то думал. Ведь на корме на новую стилистику нет и намека - здесь чисто косметические изменения. Японцы слегка пересмотрели рисунок фонарей, оставив им прежнюю форму, пришпилили к бамперу хромированную накладку, а под нее установили "противотуманку".

Сбоку же новый X-Trail и вовсе можно узнать лишь по новым колесным дискам. То есть, даже рестайлингом - в полном смысле этого слова - называть перемены во внешности модели не совсем верно.

Салон в целом тоже остался прежним, хотя тут как минимум два заметных обновления. Во-первых, новое рулевое колесо, заметно скошенное снизу. Причем так называемый D-шейпинг был проведен не ради придания псевдоспортивного облика, а исключительно для удобства посадки водителя. При этом рулевое колесо осталось трехспицевым, но получило новые блоки управления и за счет изменения дизайна еще меньше закрывает от водителя щиток приборов.

Во-вторых, переднюю панель теперь обшили кожей, которая избавит поверхность от привычных царапин. Кроме того, благодаря этому решению интерьер кажется более целостным, поскольку ранее тем же материалом были покрыты центральный тоннель и все подлокотники.

Приятные изменения коснулись и пассажиров. Переднее правое кресло теперь получило регулировку по высоте и настройку поясничной поддержки, а задний диван - обогрев. Кнопка включения этой опции расположена на тоннеле у селектора КПП, то есть дотянуться до нее у сидящих сзади не получится. Но это, может, и к лучшему. Поскольку X-Trail типичный семейный кроссовер, то на втором ряду в нем чаще будут оказываться юные пассажиры. А чем меньше у них возможностей упражняться с кнопками - тем спокойнее взрослым.

Без шума и пыли

Зато достаточно изменений произошло по части примененных в новом кроссовере технологий. Самая примитивная из них - возможность открывать багажник взмахом ноги, которой, конечно, уже никого не удивить. А вот поднимать крышку капота по-прежнему сложно - пневмоупоры здесь не появились. Понятно, что X-Trail не должен давать владельцам лишний повод заглядывать в моторный отсек. Но залить "незамерзайку" пару раз за осенне-зимний сезон им придется. И сделать это - только что сидевшему в уютном кожаном салоне водителю (и водительнице!) предстоит, поднимая тяжелую и грязную (в лучшем случае мокрую) крышку.

Одним из ключевых новшеств в Nissan называют смену головной оптики. В данном случае речь идет не о форме, а о содержании. Примерно в половине комплектаций нового X-Trail ставятся адаптивные светодиодные фары, которые при повороте способны менять направление пучка света. Отклонение составляет до 15 градусов. Да и в целом, показалось, новая светотехника эффективнее прежней.

Пакет отвечающих за безопасность опций пополнили системы обнаружения препятствий при езде задним ходом (RCTA) и экстренного торможения перед препятствием (FEB). Испытать их в деле нам, к счастью, не пришлось. Но главная особенность - обе не подменяют водителя, а помогают ему. Первая лишь сигнализирует звуком и светом. Вторая должна действовать самостоятельно, но только после того, как водитель проигнорировал все предупреждения и первые фазы работы системы - сброс газа и начало торможения. И это скорее плюс, чем минус - не раз приходилось убеждаться, что излишне доверяться автоматическим системам не стоит.

Добавим, что для работы FEB Nissan пришлось оснастить автомобиль радаром, размещенным за "шильдиком" на носу, а к многочисленным камерам добавить еще одну - за зеркалом заднего вида. Кстати, в автомобилях со штатной мультимедиасистемой NissanConnect видеоаппаратура позволяет в любой момент продемонстрировать картинку, например, с бокового зеркала или фронтальной камеры. Жаль только, что при обновлении монитор на X-Trail остался прежним - изображение он передает далеко не в HD.

В остальном к медиасистеме претензий не нашлось - тачскрин реагирует чутко, интерфейс удобный, управление интуитивно понятное. Впрочем, есть и альтернатива. В некоторых комплектациях кроссоверы комплектуются системой "Яндекс.Авто". В довесок владельцы получают более качественный 8-дюймовый монитор и год бесплатного интернета. Работает все быстро - за это отвечает 4-ядерный процессор.

А чтобы слушать музыку, смотреть видео (или просто разговаривать в салоне) можно было без особых проблем, российские инженеры Nissan всерьез поработали над шумоизоляцией. Это, как выяснилось, потребовало самого большого пакета обновлений. Дополнительную защиту получил моторный отсек, виброгасителями укрепили пол, в порогах сделали специальные вставки, а под днищем положили пластиковые щитки. Ветровые стекла на все новые машины установили от более шумных дизельных версий. Помогла и замена всесезонных шин (такие остались только на 17-дюймовых колесах) на летние - они, естественно, тише.

Кстати, про колеса. Новый X-Trail уникален тем, что покупатель может выбрать, возьмет ли он комплектацию с полноценной "запаской" или так называемой докаткой. Первый вариант, как пояснили представители компании, предпочитают в регионах, второй - в столице, выигрывая в емкости багажного отделения целых 50 литров.

По просьбам клиентов

Но важнее всего, конечно, - что в Nissan сделали с ездовыми качествами своего бестселлера. Надо отдать должное: ради решения этой задачи компания скрупулезно собирала от клиентов обратную связь. Одни владельцы X-Trail сетовали на жесткую подвеску, другие - на легкий руль без четкого "нуля" и недостаточно шустрый вариатор. Петербургский инженерный центр компании постарался удовлетворить все запросы разом. И даже двигатели - хотя формально остались прежние 2.0, 2.5 и дизельный 1.6 на 144, 171 и 130 "лошадей" соответственно - подверглись калибровке. Причем проводили ее в разных регионах и на разных дорогах.

В итоге, показалось, что разгон стал более плавным, а силовая установка начала быстрее реагировать на педаль газа. У коллег были замечания к свойствам 2-литрового мотора, но нашему экипажу достались два других агрегата. Нельзя сказать, что дорожные условия позволили нам полноценно их испытать. Но и жаловаться поводов нет. Единственное - как-то слишком сильно проявил себя кикдаун. Когда педаль акселератора была выжата, казалось, до предела, вдруг выяснилось, что ее можно продавить еще - и двигатель нашел в себе дополнительные силы.

Руль - благодаря перенастройке электроусилителя и увеличению жесткости рулевого вала - действительно стал информативнее, четче реагировать на команды и охотнее возвращаться в начальное положение. А вот с подвеской, пожалуй, при очередном обновлении можно поработать еще. Хотя в Nissan уменьшили жесткость пружин, изменили характеристики амортизаторов и добавили им отбойные пружины, нам очень быстро расхотелось проверять машину "на ямах и ухабах". Любой "лежачий полицейский", если мы перед ним не "раскланивались", отвечал сильным ударом снизу. Особенно жесткой подвеска показалась на заднем диване.

А вот к поперечной устойчивости даже на горном серпантине вопросов не возникло - все крены были вполне ожидаемыми. Выехали мы на новом X-Trail и на бездорожье. Здесь машина, если ее не сильно торопили, со всеми задачами тоже справилась - система интеллектуального полного привода ловко перекидывала момент с оси на ось. Кстати, любителям "офроуда" в новом Nissan добавили специфическую опцию - стальную защиту картера.

P. S.

"Мы старались удержать стоимость нового X-Trail", - рассказали представители Nissan на презентации модели. Учитывая объем работы дизайнеров и инженеров, сделать это было сложно. В итоге, как сообщала "РГ", машина подорожала на 6-57 тысяч рублей. Впрочем, такая динамика не должна сказаться на конкуренции в сегменте среднеразмерных 5-местных кроссоверов. Тем более что цены наверняка будут расти у всех моделей - даже без обновлений.

Интересным будет и внутреннее соперничество нового X-Trail с новым же Qashqai, который появится на нашем рынке уже в начале 2019 года. Судя по имеющейся информации, "младший" кроссовер получит очень интересные обновления - и вполне может оттянуть на себя часть аудитории "старшего". В этом контексте неудивительно, что именно X-Trail вышел на рынок первым. Пожалуй, он заслуживает того, чтобы как минимум сохранить прежний объем продаж.