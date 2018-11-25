Производитель легендарных ЛуАЗов выпустил уникальный грузовик

Луцкий автосборочный завод №1, из цехов которого когда-то выходили легендарные внедорожники ЛуАЗ, вновь заявил о себе. На днях предприятие, входящее в состав украинской корпорации "Богдан", выпустило уникальный электрогрузовик ERCV27.

Машина создана в партнерстве с датской компанией Banke Electromotive, получила соответствующий "шильдик" под ветровым стеклом и предназначена для дорог Западной Европы. При этом ее разработкой занимались не датчане, а именно украинцы. За 8 месяцев, да еще и с нуля, поскольку до этого подобную технику не выпускали. В портфолио завода - лишь пять 12-метровых кузовов для французских электробусов Bluebus, собранных в текущем году. Да и в целом объем производства на ЛуАЗе невелик - примерно 150 автобусов и троллейбусов за 10 месяцев.

На данном этапе, как передает портал AutoConsulting, в тестовом режиме выпущено два ERCV27, которым предстоит пройти сертификацию для европейского рынка. Если все сложится удачно, то ЛуАЗ рассчитывает получить крупный заказ. Десять грузовиков украинцы готовы собрать уже в начале 2019 года. Всего Banke Electromotive требуются 100 машин в год, при этом мощности луцкого предприятия позволят выпускать до 2 тысяч экземпляров.

Что касается технических подробностей, то кузов ERCV27 изготовлен по каркасной технологии из нержавеющей стали. Это позволяет уменьшить высоту грузовика и облегчить установку на него спецнадстроек (например, для мусоровозов). Кабина и кузовные панели сделаны из пластика. Полная масса машины - 27 тонн, максимальная скорость - 80 км/ч. Аккумуляторы LiFePO4 емкостью 220 кВт/ч должны прослужить 12 лет, режим быстрой зарядки позволяет заполнить за полчаса 70% емкости батареи. C полной он сможет пройти до 220 км. В списке опций электрогрузовика - отопитель, вентиляция, система кондиционирования и видеонаблюдения.

"По первым впечатлениям, электрогрузовик ERCV27 очень легок в управлении, приемистый, а управляемая задняя ось позволяет легко маневрировать в городе и на узких улицах. При нажатии на педаль газа, грузовик обладает таким моментом, что позавидуют многие спорткары, стартуя с места с пробуксовкой", - отметили протестировавшие машину журналисты.

Правда, первый украинский электрогрузовик получился крайне дорогим - 400 тысяч евро. В Луцке это объяснили высокой стоимостью зарубежных комплектующих и заверили, что в будущем часть деталей можно будет заменить локальными.

Отметим, что ЛуАЗ не впервые становится пионером в автомобилестроении. В 1960-х годах он выпускал военные машины-амфибии, управлять которыми солдаты могли даже лежа, а также - впервые в СССР - переднеприводные автомобили. Более того, знаменитые ЛуАЗы, несмотря на неказистый по современным меркам вид, считаются первыми серийными гражданскими внедорожниками B-класса в мире.