Раскрыты цена и дата выхода Xiaomi Mi9

Флагманская модель смартфона Xiaomi нового поколения, которая получит название Mi9, начала прохождение сертификации у регуляторов и может быть представлена уже в середине декабря 2018 года. Об этом сообщает iGeekPhone со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, смартфон получит топовый чип Qualcomm Snapdragon 8150. Производитель подтвердил информацию о том, что процессор будет представлен на мероприятии в начале декабря. Процессор заменит собой актуальный флагман от Qualcomm - Snapdragon 845.

Еще одной особенностью Xiaomi Mi9 станет тройная основная камера с разрешением главного модуля 48 мегапикселей. Остальные два модуля, очевидно, будут вспомогательными - для создания широкоугольных снимков и поддержки портретного режима. Что касается стоимости, то она составит около 550 долларов, или примерно 36500 рублей.

Ранее инсайдеры публиковали в Сети данные о других характеристиках будущего китайского флагмана. Речь шла, в частности, о 6,4-дюймовом AMOLED-экране, оперативной памяти объемом 6/8/10 Гб, аккумуляторе на 3700 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, модуле для работы в мобильных сетях пятого поколения и встроенном в экран сканере отпечатков пальцев.

Также в твиттере инсайдер Вениамина Гескина появилось изображение концепта Mi9.