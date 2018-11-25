У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Раскрыты цена и дата выхода Xiaomi Mi9

25.11.2018,  
13:47
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Флагманская модель смартфона Xiaomi нового поколения, которая получит название Mi9, начала прохождение сертификации у регуляторов и может быть представлена уже в середине декабря 2018 года. Об этом сообщает iGeekPhone со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, смартфон получит топовый чип Qualcomm Snapdragon 8150. Производитель подтвердил информацию о том, что процессор будет представлен на мероприятии в начале декабря. Процессор заменит собой актуальный флагман от Qualcomm - Snapdragon 845.

В Россию пришел необычный китайский смартфон с двумя экранами. Цена
Apple официально снизит цены на новые iPhone

Еще одной особенностью Xiaomi Mi9 станет тройная основная камера с разрешением главного модуля 48 мегапикселей. Остальные два модуля, очевидно, будут вспомогательными - для создания широкоугольных снимков и поддержки портретного режима. Что касается стоимости, то она составит около 550 долларов, или примерно 36500 рублей.

Ранее инсайдеры публиковали в Сети данные о других характеристиках будущего китайского флагмана. Речь шла, в частности, о 6,4-дюймовом AMOLED-экране, оперативной памяти объемом 6/8/10 Гб, аккумуляторе на 3700 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, модуле для работы в мобильных сетях пятого поколения и встроенном в экран сканере отпечатков пальцев.

Также в твиттере инсайдер Вениамина Гескина появилось изображение концепта Mi9.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: depositphotos.com
Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары 23.11.2018
Раскрыт главный секрет следующего смартфона Samsung 21.11.2018
Самый популярный смартфон Xiaomi получил стабильную MIUI 10 21.11.2018
смартфоны
Фото: Depositphotos.com
"ВКонтакте" вернет деньги за покупки в магазинах 23.11.2018
Китайцы выпустили мощнейший смартфон за 13 тысяч рублей 21.11.2018
Xiaomi
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В российских гостиницах в будущем появятся цифровые портье 22.11.2018
Xiaomi начнет выпускать смартфоны под новым названием 20.11.2018
В России резко подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei 20.11.2018